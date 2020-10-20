Какой сегодня церковный праздник? Что нельзя делать 20 октября

С этой датой связан ряд запретов, например, 20 октября лучше не работать с тестом ни в каком ключе.

Согласно преданиям, с этого дня уже могут наступить сильные холода и даже пойти снег

В Киевской Руси в этот день вспоминают Сергея Зимнего. Согласно преданиям, с этого дня уже могут наступить сильные холода и даже пойти снег. Однако в 2020 году 20 октября снега и мороза ждать точно не приходится.

С этой датой связан ряд запретов, например, 20 октября лучше не работать с тестом ни в каком ключе: нельзя замешивать, выпекать мучные изделия или жарить на сковороде. Наши предки верили, что все хозяйки, которые будут готовить из теста 20 октября, разозлят покровителя этого дня святого Сергия Зимнего. В результате это приведет к финансовым проблемам.

Нельзя принимать в дар вещи от малознакомых людей. Считается, что таким образом вы можете перенять чужие неудачи, болезни, финансовые трудности, проблемы в карьере и личной жизни. Именно поэтому в день святого Сергия стоит отказаться и не принимать подарки.

Не стоит ныть и жаловаться. Все свои эмоции стоит держать при себе. Нельзя в этот день ругаться с близкими и скандалить. Наоборот, стоит помочь нуждающимся, посочувствовать близким, оказать поддержку и дать дельный совет. Также в этот день стоит постараться быть оптимистичным. Резонные замечания будут уместны, а вот жалобы и капризы сделают только хуже.

Источник: izvmor.ru