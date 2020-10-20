20.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Какой сегодня церковный праздник? Что нельзя делать 20 октября

07:24 20.10.2020 Фото: pixabay.com
0

С этой датой связан ряд запретов, например, 20 октября лучше не работать с тестом ни в каком ключе.

% name% title
Согласно преданиям, с этого дня уже могут наступить сильные холода и даже пойти снег
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Какой сегодня церковный праздник? Что нельзя делать 20 октябряПравославные праздники в ноябре 2020 годаЕщё 342 новостей

В Киевской Руси в этот день вспоминают Сергея Зимнего. Согласно преданиям, с этого дня уже могут наступить сильные холода и даже пойти снег. Однако в 2020 году 20 октября снега и мороза ждать точно не приходится.

С этой датой связан ряд запретов, например, 20 октября лучше не работать с тестом ни в каком ключе: нельзя замешивать, выпекать мучные изделия или жарить на сковороде. Наши предки верили, что все хозяйки, которые будут готовить из теста 20 октября, разозлят покровителя этого дня святого Сергия Зимнего. В результате это приведет к финансовым проблемам.

Нельзя принимать в дар вещи от малознакомых людей. Считается, что таким образом вы можете перенять чужие неудачи, болезни, финансовые трудности, проблемы в карьере и личной жизни. Именно поэтому в день святого Сергия стоит отказаться и не принимать подарки.

Не стоит ныть и жаловаться. Все свои эмоции стоит держать при себе. Нельзя в этот день ругаться с близкими и скандалить. Наоборот, стоит помочь нуждающимся, посочувствовать близким, оказать поддержку и дать дельный совет. Также в этот день стоит постараться быть оптимистичным. Резонные замечания будут уместны, а вот жалобы и капризы сделают только хуже.

Источник: izvmor.ru

запреты дня осень Сергей Зимний что нельзя делать 20 октября
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Постараетесь соблюсти все запреты дня?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПрогноз погоды в Бердске на 20 октября 2020 года: Небольшие дожди с порывами ветра до 18 м/с
07:30 20-10-2020
Прогноз погоды в Бердске на 20 октября 2020 года: Небольшие дожди с порывами ветра до 18 м/с
Какой сегодня церковный праздник? Что нельзя делать 20 октября
07:24 20-10-2020
Какой сегодня церковный праздник? Что нельзя делать 20 октября
20 октября - День военного связиста в России
01:53 20-10-2020
20 октября - День военного связиста в России
Краткий гороскоп на вторник 20 октября для каждого знака зодиака
00:36 20-10-2020
Краткий гороскоп на вторник 20 октября для каждого знака зодиака
Обезглавленному учителю объявили фетву за карикатуры на пророка Мухаммеда
22:38 19-10-2020
Обезглавленному учителю объявили фетву за карикатуры на пророка Мухаммеда
Занижен прожиточный минимум пенсионера, обнаружили в Минтруде
22:15 19-10-2020
Занижен прожиточный минимум пенсионера, обнаружили в Минтруде
Убившую и расчленившую соседа освободили в зале суда после приговора 1
22:06 19-10-2020
Убившую и расчленившую соседа освободили в зале суда после приговора
Труп сбежавшего из ковидной больницы нашли в лесу
22:02 19-10-2020
Труп сбежавшего из ковидной больницы нашли в лесу
Рекомендации астролога Лилии Любимовой на неделю с 19 по 25 октября
21:42 19-10-2020
Рекомендации астролога Лилии Любимовой на неделю с 19 по 25 октября
БердскКвасим капусту: рецепты вкусной хрустящей капусты «Пятиминутка», «Особенная» и других от хозяек Бердска
21:40 19-10-2020
Квасим капусту: рецепты вкусной хрустящей капусты «Пятиминутка», «Особенная» и других от хозяек Бердска