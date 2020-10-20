День призывника в 2020 году: Дата, традиции и история праздника

Положительное отношение к армии помогает формировать и День призывника в России

Российская армия сейчас переживает одно из лучших времен в своей истории. Престиж Вооруженных сил высок, молодые люди и даже девушки активно пополняют ряды военнослужащих. Положительное отношение к армии помогает формировать и День призывника в России. «Комсомолка» рассказывает про историю и традиции праздника на 2020 год.

Когда в России отмечают День призывника

Праздник утвержден указом президента. Торжество имеет фиксированную дату — 15 ноября. В 2020 году он выпадает на воскресенье. Отметим, что несмотря на свой день в календаре, День призывника в России часто проводят до или после обозначенной даты с разбегом в пару недель. Скорее, это число, к которому приурочивают патриотические мероприятия для тех, кто годен к военной службе.

История праздника

День призывника в России проводят в разгар осеннего призыва. Напомним, в 2020 году он длится с 1 октября по 31 декабря. В официальных документах праздник называется Всероссийский день призывника. Указ о его создании подписал Борис Ельцин на заре президентства в 1992 году. В тексте документа указан смысл торжества: повысить престиж и значимость воинской службы и поднять уровень военно-патриотического воспитания молодежи.

Традиции праздника

Главная традиция в День призывника в России — приглашение в военкомат. Пишем без всякой иронии: в этот день в призывных пунктах проходят нечто вроде дней открытых дверей. Тех, кому предстоит в скором времени отправиться в армию, собирают для напутственного слова. Нередко делают небольшие презенты, которые уже вскоре могут пригодиться в казарме: гигиенические принадлежности, сухпайки.

К традициям праздника можно отнести и патриотические мероприятия для школьников и студентов. С лекциями в коллективы приходят действующие сотрудники силовых структур. Если в городе есть образцовая военная часть, то на экскурсию приглашают туда. В Москве, например, это 27 отдельная гвардейская Севастопольская Краснознаменная мотострелковая бригада. В День призывника туда ежегодно возят сотни парней на экскурсию: демонстрируют быт, местный музей и показательные выступления. Подобное мероприятие проводят и на Поклонной горе, где торжество организует рота почетного караула.

В остальных городах проходят аналогичные встречи. Узнать о предстоящей всегда можно в военном комиссариате по месту жительства. Еще раз напомним, что интересоваться лучше как можно раньше, поскольку учрежденная дата 15 ноября часто не соблюдается.

История призывной службы в России

Призыв в России называют не только воинской обязанностью, но и повинностью. Впервые в истории государства Российского масштабный призыв начался при Петре I. До этого служили исключительно дворяне, но при первом императоре стали брать всех. Связано это прежде всего с большими амбициями государя. В армию забирали в возраст от 20 до 35 лет. Повинность была пожизненной, то есть тянули лямку до тех пор, пока командование не распорядится об окончании службы.

Во времена правления племянницы Петра I Анны Иоанновны, рядовые служили не более 10 лет, а призвать могли уже с 15 лет. Но появился закон, которые запрещал забирать единственного сына семьи на службу. Далее при каждом правителе требования менялись. То вводили 25-летний срок службы, то отменяли или вовсе обязывали крестьян создавать военные поселения, в которых ребенок с 7 лет считался уже на службе.

После отмены крепостного права при Александре II от обязательной службы освободили дворян, купцов и духовенство. Но через десять лет реформу откатили назад и вновь стали призывать всех. Правда ввели нормативы: например, рекрутировать могли только с 21 года.

С установлением советской власти служить стали по два года. Только в военно-воздушных силах и морском флоте проводили по 3-5 лет. Еще один интересный факт: за время СССР были два года, когда в армию никого не призывали. Это послевоенное время с 1946 по 1948 годы. Рекрутов отправляли на восстановительные стройки.

В 2020 году срок службы в армии России для призывников составляет один год. Можно сразу же пойти служить по контракту: тогда будут платить зарплату, но срок службы увеличивается до двух или даже трех лет по желанию призывника. В России можно выбрать альтернативную службу или вуз с так называемой военной кафедрой. На военном факультете срок обучение от 1,5 до 2,5 лет.

Источник: kp.ru