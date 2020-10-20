День матери в ноябре 2020 года: Дата праздника и традиции дня

День матери в России отмечается почти двадцать лет, но большинство из нас до сих пор мало что о нем знает

Любой из нас, хоть посреди ночи разбуди, помнит дату Международного женского дня. И про Международный День матери слышали многие.

А вот про российский День матери мало кто знает, и при вопросе «когда отмечается» впадает в ступор. Более того! - для многих открытием станет не только его дата, но и собственно существование праздника, который в 2020 году отметят 29 ноября.

А между тем, День матери в России отмечается почти двадцать лет! Начиная с 1998 года. Именно тогда был учрежден этот праздник официально. И тогда же было принято решение отмечать дату каждое последнее воскресенье ноября.

Для России этот праздник молодой. Однако во всем мире (по крайней мере, в большинстве стран) уже четвертое столетие отмечается Mothering Sunday – аналог нашего Дня матери.

Изначально это был негласный праздник, однако в 1910 году штат Виргиния сделал День Матери официальным, а в 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей. Сегодня он празднуется в странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китае и Японии именно в последний весенний месяц.

Вскоре и другие страны присоединились к этому празднику, отмечая его каждое второе воскресенье мая. А еще около 30 государств отмечают День матери в другие дни, например:

Россия и Украина празднуют 12 мая

Армения - 7 апреля

Беларусь - 14 октября

Великобритания - 3 апреля

Грузия - 3 марта



Казахстан - 16 сентября

Какие традиции на День матери в России?

В этот день принято навещать матерей. Дарить символические подарки. И собираться всей семьей, чтобы испечь специальный торт под названием "Симнель" (см. ниже).

В нашей стране главным символом этого праздника стал плюшевый мишка с незабудкой в лапе. Такие игрушки можно купить в магазинах. А в некоторых городах в День матери волонтеры дарят плюшевый символ прохожим на улице, напоминая о важной дате.

Как вариант – можно купить открытку с изображением мишки в любом отделении «Почты России».

КСТАТИ

По количеству проданных цветов Международный День матери занимает четвертое место.

НА ЗАМЕТКУ

Торт «Симнель» (его еще называют «материнским тортом») – легкая выпечка с кусочками фруктов. Название связано с латинским названием муки тонкого помола simila.

Торт выпекали из двух слоев с миндальной пастой посередине, а сверху украшали шариками марципана, если же его нет, то ягодами. «Симнель» имеет много видов и рецептов, вы можете найти их без проблем на просторах интернета.

МЕЖДУ ТЕМ

Некоторые российские депутаты обиделись – мол, День матери празднуем, а почему про отцов забыли? Озаботились, так сказать, правами мужчин. И в пику празднику День матери внесли предложение утвердить еще один праздник – День отца.

«Во многих странах мира уже празднуют День отца, а у нас никак не могут защитить мужчин, - пояснил «Комсомолке» внесение законопроекта депутат Борис Чернышов.

Он также рассказал детали предполагаемого праздника:

«Назначить его планируется на третье воскресенье июня. В этот день всех мужчин будут ждать подарки – бесплатный проезд на общественном транспорте. И неважно, есть у него дети или нет».

Источник: kp.ru