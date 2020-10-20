Какой сегодня праздник? Все интересные события и важные даты на 20 октября 2020 в России и мире

Если на Сергия Зимнего земля снегом покроется, то с ноябрьской Матрены (22 ноября) зима станет на ноги

Праздники 20 октября 2020

День военного связиста, красивые поздравления с праздником.

Международный день авиадиспетчера и солнечные поздравления.



Международный день повара . Замечательные поздравления в светлый и вкусный праздник День борьбы с заболеванием раком молочной железы – УкраинаПраздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»Международный день ленивцаДень пополнения запасов на зимуДень анекдотических собранийДень сочинительстваДень информационной перегрузкиДень фруктов в бренди

Важные и памятные даты

1341 – с именем Сергий пострижен в монахи Варфоломей.

1714 – Пётр I издал Указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга.

1852 – Кронштадт покинул отправившийся в кругосветное плавание фрегат «Паллада» под командованием адмирала Е. В. Путятина. Секретарём адмирала согласился стать писатель Иван Александрович Гончаров, который вёл общий журнал, занимался словесностью с гардемаринами по просьбе адмирала.



1880 – открылся Московский цирк на Цветном бульваре, один из старейших цирков России.1914 – образовано АО «Русский Рено», владевшее в Санкт-Петербурге заводом по сборке французских авиадвигателей – ныне «Завод им. В. Я. Климова».1929 - ЦК ВКП(б) официально провозгласил сплошную коллективизацию.1932 – газета «Правда» впервые опубликовала лозунг «„Динамо“ – это сила в движении».1947 - в подмосковном Жуковском при Лётно-исследовательском институте открылась школа лётчиков-испытателей. «Крёстным отцом» школы был прославленный Михаил Михайлович Громов, а её первым начальником стал генерал-майор авиации Михаил Васильевич Котельников.1951 – рижскому заводу «Radiotehnika» присвоено имя А. С. Попова.1956 – указ Президиума Верховного Совета СССР учредил медаль «За освоение целинных земель».1959 – первый полёт турбовинтового самолёта для авиалиний малой протяжённости «Ан-24».1962 – поступил на эксплуатацию реактивный самолёт «Ту-124».1970 – в СССР состоялся первый розыгрыш «Спортлото».1982 – трагедия в Лужниках: в давке погибло 66 человек.1991 – Б. Ельцин объявил о передаче функций министерства иностранных дел СССР российскому министерству.1992 – первый полёт самолёта общего назначения «Як-112», В. А. Якимов.1997 – компания «Майкрософт» обвинена в нарушении антитрастового законодательства США.1998 – открыт информационный интернет-сервер «Кирилл и Мефодий».

Источник: my-calend