20.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Какой сегодня праздник? Все интересные события и важные даты на 20 октября 2020 в России и мире

08:23 20.10.2020 Фото: Википедия
0

20 октября в отмечается 14 праздников, в том числе 4 международных и 3 профессиональных.

% name% title
Если на Сергия Зимнего земля снегом покроется, то с ноябрьской Матрены (22 ноября) зима станет на ноги

Праздники 20 октября 2020

День военного связиста, красивые поздравления с праздником.
Международный день авиадиспетчера и солнечные поздравления.

Международный день повара. Замечательные поздравления в светлый и вкусный праздник.
Всемирный день статистики
Всемирный день борьбы с остеопорозом
Сергий Зимний
День борьбы с заболеванием раком молочной железы – Украина
Праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»
Международный день ленивца
День пополнения запасов на зиму
День анекдотических собраний
День сочинительства
День информационной перегрузки
День фруктов в бренди

Важные и памятные даты

1341 – с именем Сергий пострижен в монахи Варфоломей.
1714 – Пётр I издал Указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга.
1852 – Кронштадт покинул отправившийся в кругосветное плавание фрегат «Паллада» под командованием адмирала Е. В. Путятина. Секретарём адмирала согласился стать писатель Иван Александрович Гончаров, который вёл общий журнал, занимался словесностью с гардемаринами по просьбе адмирала.

1880 – открылся Московский цирк на Цветном бульваре, один из старейших цирков России.
1914 – образовано АО «Русский Рено», владевшее в Санкт-Петербурге заводом по сборке французских авиадвигателей – ныне «Завод им. В. Я. Климова».
1929 - ЦК ВКП(б) официально провозгласил сплошную коллективизацию.
1932 – газета «Правда» впервые опубликовала лозунг «„Динамо“ – это сила в движении».
1947 - в подмосковном Жуковском при Лётно-исследовательском институте открылась школа лётчиков-испытателей. «Крёстным отцом» школы был прославленный Михаил Михайлович Громов, а её первым начальником стал генерал-майор авиации Михаил Васильевич Котельников.
1951 – рижскому заводу «Radiotehnika» присвоено имя А. С. Попова.
1956 – указ Президиума Верховного Совета СССР учредил медаль «За освоение целинных земель».
1959 – первый полёт турбовинтового самолёта для авиалиний малой протяжённости «Ан-24».
1962 – поступил на эксплуатацию реактивный самолёт «Ту-124».
1970 – в СССР состоялся первый розыгрыш «Спортлото».
1982 – трагедия в Лужниках: в давке погибло 66 человек.
1991 – Б. Ельцин объявил о передаче функций министерства иностранных дел СССР российскому министерству.
1992 – первый полёт самолёта общего назначения «Як-112», В. А. Якимов.
1997 – компания «Майкрософт» обвинена в нарушении антитрастового законодательства США.
1998 – открыт информационный интернет-сервер «Кирилл и Мефодий».

Источник: my-calend

какой сегодня праздник праздники события в истории
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С праздником вас!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как избавиться от телефонных мошенников: 3 способа
10:00 20-10-2020
Как избавиться от телефонных мошенников: 3 способа
Замечательные стихи на Всемирный день статистики 20 октября 2020 года
09:59 20-10-2020
Замечательные стихи на Всемирный день статистики 20 октября 2020 года
Особая Дмитриевская родительская суббота в ноябре 2020 года: Традиции и история важного памятного дня
09:56 20-10-2020
Особая Дмитриевская родительская суббота в ноябре 2020 года: Традиции и история важного памятного дня
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
09:53 20-10-2020
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Всемирный день борьбы с остеопорозом празднуется 20 октября 2020 года
09:53 20-10-2020
Всемирный день борьбы с остеопорозом празднуется 20 октября 2020 года
БердскЖдут врача 2 недели с положительным тестом на коронавирус 28-летняя Алена с сыном из Бердска
09:45 20-10-2020
Ждут врача 2 недели с положительным тестом на коронавирус 28-летняя Алена с сыном из Бердска
Зачем триста сибирских летучих мышей протестируют на коронавирус?
09:45 20-10-2020
Зачем триста сибирских летучих мышей протестируют на коронавирус?
Какие выплаты до 31 декабря 2020 могут получить семьи с детьми в Новосибирской области. Срочно узнайте
09:41 20-10-2020
Какие выплаты до 31 декабря 2020 могут получить семьи с детьми в Новосибирской области. Срочно узнайте
Бердск161 млн рублей налогов на имущество ждут до 1 декабря 2020 от жителей в бюджет Бердска. За неуплату грозит суд
09:38 20-10-2020
161 млн рублей налогов на имущество ждут до 1 декабря 2020 от жителей в бюджет Бердска. За неуплату грозит суд
Чудесные поздравления в Международный день авиадиспетчера 20 октября 2020 года
09:32 20-10-2020
Чудесные поздравления в Международный день авиадиспетчера 20 октября 2020 года