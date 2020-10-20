Какой сегодня праздник? Все интересные события и важные даты на 20 октября 2020 в России и мире

Праздники 20 октября 2020
День военного связиста, красивые поздравления с праздником.
Международный день авиадиспетчера и солнечные поздравления.
Всемирный день статистики
Всемирный день борьбы с остеопорозом
Сергий Зимний
День борьбы с заболеванием раком молочной железы – Украина
Праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»
Международный день ленивца
День пополнения запасов на зиму
День сочинительства
День информационной перегрузки
День фруктов в бренди
Важные и памятные даты
1341 – с именем Сергий пострижен в монахи Варфоломей.
1714 – Пётр I издал Указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга.
1852 – Кронштадт покинул отправившийся в кругосветное плавание фрегат «Паллада» под командованием адмирала Е. В. Путятина. Секретарём адмирала согласился стать писатель Иван Александрович Гончаров, который вёл общий журнал, занимался словесностью с гардемаринами по просьбе адмирала.
1914 – образовано АО «Русский Рено», владевшее в Санкт-Петербурге заводом по сборке французских авиадвигателей – ныне «Завод им. В. Я. Климова».
1929 - ЦК ВКП(б) официально провозгласил сплошную коллективизацию.
1932 – газета «Правда» впервые опубликовала лозунг «„Динамо“ – это сила в движении».
1947 - в подмосковном Жуковском при Лётно-исследовательском институте открылась школа лётчиков-испытателей. «Крёстным отцом» школы был прославленный Михаил Михайлович Громов, а её первым начальником стал генерал-майор авиации Михаил Васильевич Котельников.
1951 – рижскому заводу «Radiotehnika» присвоено имя А. С. Попова.
1956 – указ Президиума Верховного Совета СССР учредил медаль «За освоение целинных земель».
1959 – первый полёт турбовинтового самолёта для авиалиний малой протяжённости «Ан-24».
1970 – в СССР состоялся первый розыгрыш «Спортлото».
1982 – трагедия в Лужниках: в давке погибло 66 человек.
1991 – Б. Ельцин объявил о передаче функций министерства иностранных дел СССР российскому министерству.
1992 – первый полёт самолёта общего назначения «Як-112», В. А. Якимов.
1997 – компания «Майкрософт» обвинена в нарушении антитрастового законодательства США.
1998 – открыт информационный интернет-сервер «Кирилл и Мефодий».
Источник: my-calend