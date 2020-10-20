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Прогноз погоды в Бердске на 20 октября 2020 года: Небольшие дожди с порывами ветра до 18 м/с

07:30 20.10.2020 Фото: pixabay
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Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

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Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, местами небольшие дожди.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Температура воздуха ночью 0, -5 °С, местами до -5 °С, днём +5, +10°C, по юго-западу до +15°С.

осень погода прогноз
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