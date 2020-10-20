Мануальный терапевт в "Рассвете"

Спешим сообщить, что в нашем санатории для взрослых и детей от 3-х лет ведёт приём врач мануальный терапевт - Степаненко Дмитрий Александрович.
Основной принцип терапии - глубокая проработка мышц, позвонков, межпозвонковых дисков, суставов, связок только с использованием рук.
Показания:
боль в спине
мышечные и костные боли
дискомфорт в воротниковой зоне, в любых отделах позвоночника
плоскостопие, головные боли, мышечно-тонический синдром
головокружения, протрузии, защемление нерва и др.
Мануальная терапия показана при сидячем образе жизни для профилактики серьезных нарушений и искривления позвоночника.
Стоимость:
Приём врача (дети от 3х лет) - 1000 руб.
Взрослая мануальная терапия - 2000 руб.
Детская мануальная терапия - 1800 руб.
Услуга доступна как для отдыхающих санатория, так и для гостей из города.
Запись на приём по тел.:
8(38341)4-26-01 (медицинский пост санатория)
По всем вопросам также можно обращаться по тел.:
8800 250 6919
89130069008 (доступен ватсап и телеграмм)
Будьте здоровы и до новых встреч в «Рассвете»
Источник: Раздел санатория Рассвет на сайте Весь Бердск