Сын Тодоренко и Топалова очаровал сеть чтением стихов наизусть в 1 год и 10 месяцев

Подписчики звезды пришли в восторг и отметили, что ребенок музыкантов растет невероятно талантливым.

Влад Топалов с подросшим малышом

Маленький сыночек телезвезды Регины Тодоренко и певца Влада Топалова уже читает стихи. Ему еще нет и 2 лет, а он уже запоминает Агнию Барто. Звездная теледива поделилась этим радостным событием с поклонниками:

Подписчики звезды пришли в восторг и отметили, что ребенок музыкантов растет невероятно талантливым: