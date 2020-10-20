Сын Тодоренко и Топалова очаровал сеть чтением стихов наизусть в 1 год и 10 месяцев

Маленький сыночек телезвезды Регины Тодоренко и певца Влада Топалова уже читает стихи. Ему еще нет и 2 лет, а он уже запоминает Агнию Барто. Звездная теледива поделилась этим радостным событием с поклонниками:
Улыбашка наша уже читает маме стихи. Я в такие моменты почему-то плачу, но вот только не пойму, от счастья или от сожаления, что время летит так быстро! И звуки уже превратились в буквы, а буквы - в слова и предложения. Тешит только возможность повторить все это со следующими детками.
Подписчики звезды пришли в восторг и отметили, что ребенок музыкантов растет невероятно талантливым:
-Такое чувство, что вашему 5 лет! Срочно раскройте секрет воспитания! Напишите книгу, подробный пост, дайте мастер-класс;
-Чудесная мама и чудесный ребеночек;
-Настоящее чудо;
-Какой же милый мальчик, — пишут в комментариях.