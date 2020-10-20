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Общество / Стиль жизни

Сын Тодоренко и Топалова очаровал сеть чтением стихов наизусть в 1 год и 10 месяцев

11:10 20.10.2020 Фото: https://www.instagram.com/reginatodorenko/
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 Подписчики звезды  пришли в восторг и отметили, что ребенок музыкантов растет невероятно талантливым.

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Влад Топалов с подросшим малышом

Маленький сыночек телезвезды Регины Тодоренко и певца Влада Топалова уже читает стихи. Ему еще нет и 2 лет, а он уже запоминает Агнию Барто. Звездная теледива поделилась этим радостным событием с поклонниками:

Улыбашка наша уже читает маме стихи. Я в такие моменты почему-то плачу, но вот только не пойму, от счастья или от сожаления, что время летит так быстро! И звуки уже превратились в буквы, а буквы - в слова и предложения. Тешит только возможность повторить все это со следующими детками.
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Улыбашка наша уже читает маме стихи ) 😍😍😍 Я в такие моменты почему-то плачу 😢, но вот только не пойму от счастья или от сожаления , что время летит так быстро ! И звуки уже превратились в буквы, а буквы в слова и предложения 🙈. Тешит только возможность повторить все это со следующими детками 😃. #матьмайкла #агниябарто #стихи

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Подписчики звезды  пришли в восторг и отметили, что ребенок музыкантов растет невероятно талантливым:

-Такое чувство, что вашему 5 лет! Срочно раскройте секрет воспитания! Напишите книгу, подробный пост, дайте мастер-класс;

-Чудесная мама и чудесный ребеночек;

-Настоящее чудо;

-Какой же милый мальчик, — пишут в комментариях.

актриса звездные дети малыш стихи талант Влад Топалов Регина Тодоренко
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