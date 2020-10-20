20.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Новое открытие: Помогла создать лекарство от коронавируса 14-летняя ученая Аника Чебролу

08:33 20.10.2020 Фото: CNN
0

Школьнице удалось смоделировать молекулу, которая позволяет связать шип коронавируса SARS-CoV-2 и не дать ему связаться с клетками. С помощью этой молекулы в перспективе можно создать лекарство, «обезоруживающее» коронавирус.

% name% title
Анике Чебролу из штата Техас всего 14 лет
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Ждут врача 2 недели с положительным тестом на коронавирус 28-летняя Алена с сыном из БердскаКуда исчезли с прилавков аптек антибиотики, ответила власть Новосибирской областиЕщё 160 новостей

Анике Чебролу из штата Техас всего 14 лет. Несмотря на столь юный возраст, девушка внесла значимый вклад в борьбу с пандемией. Чебролу — молодой исследователь, и научное сообщество полагает, что ее изобретение может помочь медикам в создании лекарства от COVID-19.

Значимость открытия Чебролу заключается в том, что школьнице удалось смоделировать молекулу, которая позволяет связать шип коронавируса SARS-CoV-2 и не дать ему связаться с клетками. С помощью этой молекулы в перспективе можно создать лекарство, «обезоруживающее» коронавирус.

Изобретение уже принесло Чебролу победу в американском конкурсе молодых ученых 3M Young Scientist Challenge и приз в размере $25 тысяч. Следующим шагом должно стать применение открытия на практике, считает Чебролу. Девушка мечтает работать вместе с учеными и вирусологами, ищущими лекарство от COVID-19.

Исследовать вирусы Чебролу начала еще до начала пандемии. Тогда объектом изучения был грипп, но появление коронавируса нового типа побудило девушку внести в ход исследования коррективы и актуализировать свою работу.

«После того как я потратила кучу времени на изучение пандемий, вирусов и фармакологии, осознание того, что я действительно переживаю что-то подобное, было просто безумием», — вспомнила Чебролу.

Спустя семь месяцев пандемии однозначно действенного лекарства от COVID-19 все еще нет. В США тяжелобольных пациентов чаще всего лечат противовирусным препаратом ремдесивир, который также используют для лечения лихорадки Эбола. Однако результаты недавнего исследования Всемирной организации здравоохранения показали, что применение ремдесивира почти не влияет на показатель смертности.

В середине июня британские ученые выяснили, что бороться с коронавирусной инфекцией помогает синтетический глюкокортикостероид дексаметазон — недорогой препарат, изобретенный еще 60 лет назад. Кортикостероиды используются в медицине при лечении разных заболеваний: от аллергии и до отека мозга.

В сентябре ВОЗ включила стероиды в список рекомендаций для лечений COVID-19. При этом у препаратов есть множество побочных эффектов, которые могут повлиять, например, на нервную, метаболическую и сердечно-сосудистую системы.

COVID-19 когда все это закончится коронавирус пандемия смерть от COVID-19
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это прорыв?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Замечательные стихи на Всемирный день статистики 20 октября 2020 года
09:59 20-10-2020
Замечательные стихи на Всемирный день статистики 20 октября 2020 года
Особая Дмитриевская родительская суббота в ноябре 2020 года: Традиции и история важного памятного дня
09:56 20-10-2020
Особая Дмитриевская родительская суббота в ноябре 2020 года: Традиции и история важного памятного дня
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
09:53 20-10-2020
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Всемирный день борьбы с остеопорозом празднуется 20 октября 2020 года
09:53 20-10-2020
Всемирный день борьбы с остеопорозом празднуется 20 октября 2020 года
БердскЖдут врача 2 недели с положительным тестом на коронавирус 28-летняя Алена с сыном из Бердска
09:45 20-10-2020
Ждут врача 2 недели с положительным тестом на коронавирус 28-летняя Алена с сыном из Бердска
Зачем триста сибирских летучих мышей протестируют на коронавирус?
09:45 20-10-2020
Зачем триста сибирских летучих мышей протестируют на коронавирус?
Какие выплаты до 31 декабря 2020 могут получить семьи с детьми в Новосибирской области. Срочно узнайте
09:41 20-10-2020
Какие выплаты до 31 декабря 2020 могут получить семьи с детьми в Новосибирской области. Срочно узнайте
Бердск161 млн рублей налогов на имущество ждут до 1 декабря 2020 от жителей в бюджет Бердска. За неуплату грозит суд
09:38 20-10-2020
161 млн рублей налогов на имущество ждут до 1 декабря 2020 от жителей в бюджет Бердска. За неуплату грозит суд
Чудесные поздравления в Международный день авиадиспетчера 20 октября 2020 года
09:32 20-10-2020
Чудесные поздравления в Международный день авиадиспетчера 20 октября 2020 года
Слил в сеть интимные фото экс-жены ревнивец после развода
09:30 20-10-2020
Слил в сеть интимные фото экс-жены ревнивец после развода