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Куда исчезли с прилавков аптек антибиотики, ответила власть Новосибирской области

08:54 20.10.2020 Фото: Правительство НСО
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Мониторинг показывает, что лекарственные препараты, в том числе антибиотики и антивирусные, поступают в аптечные организации, но из-за ажиотажного спроса, они очень быстро раскупаются.

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Первому заместителю губернатора Юрию Петухову доложили о имеющихся товарных запасах противовирусных средств, антибиотиков
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В одной из крупнейших аптечных сетей региона – муниципальной аптечной сети – сформирован полуторамесячный запас антибиотиков и антивирусных препаратов. Ситуация с лекарственным обеспечением жителей Новосибирской области рассмотрена на рабочем совещании, которое провел первый заместитель Губернатора Юрий Петухов.
По поручению Губернатора Андрея Травникова в Правительстве региона 19 октября прошло рабочее совещание с руководством областного минздрава, территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области, департамента по социальной политике Новосибирска и крупнейших аптечных сетей. Первому заместителю Губернатора Юрию Петухову доложили о имеющихся товарных запасах противовирусных средств, антибиотиков, взаимодействии аптечных сетей с федеральными поставщиками, запасах лекарственных средств в первичном звене здравоохранения и стационарах.

Как доложила руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева, ведомством обеспечивается ежедневный мониторинг наличия лекарственных препаратов в аптечных сетях по всей Новосибирской области. Мониторинг показывает, что лекарственные препараты, в том числе антибиотики и антивирусные, поступают в аптечные организации, но из-за ажиотажного спроса, они очень быстро раскупаются.

«Это препараты рецептурного отпуска, сильнодействующие, поэтому мы рекомендуем жителям Новосибирской области осознанно подходить к приобретению и приему таких препаратов. Покупать только по назначению врача при наличии рецепта. Если происходит неконтролируемый прием препаратов, то формируется устойчивость к ним, таким образом, если человек заболеет дальнейшее лечение становится более сложным», – почеркнула Елена Хрусталева.

Также представитель Росздравнадзора отметила, что проводимые проверки показывают, что в тех аптечных сетях, которые осуществляют отпуск рецептурных препаратов по правилам, они сохраняются в наличии, в аптеках, которые нарушают рецептурный отпуск, необходимых препаратов обычно нет.

Как сообщила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева, в «Новосибирской аптечной сети» запас парацетамолосодержащих, противовирусных, антибактериальных препаратов и антибиотиков составляет порядка 1,5 месяцев. Ежедневно ведется работа с оптовыми поставщиками, производителями. Производителю основных противовирусных препаратов, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции направлено письмо и аптечная сеть рассчитывает в скором времени получить запас препаратов, соответствующий потребности.

В ГКУ НСО «Новосибоблфарм», которое обеспечивает организации льготными медицинскими препаратами по заявкам, по региональной льготе на складах имеются трёхмесячный запас, а в пунктах льготного отпуска 2,5-месячный запас. По федеральной льготе – запас на 3,5 месяца.

По итогам совещания Юрий Петухов обратил внимание частных аптечных сетей на необходимость усилить взаимодействие с Росздравнадзором, чтобы с его помощью более четко координировать взаимоотношения с крупными поставщиками медицинских препаратов. Он также поручил региональному минздраву провести совещание с главным инфекционистом-пульмонологом Новосибирской области с целью проведения ежедневной коррекции схем лечения пневмоний, внебольничных и ковидных пневмоний с учетом имеющихся в аптечных сетях аналогичных лекарственных средств. Кроме того, было поручено обеспечить взаимодействие службы «112» и колл-центра «Новосибирской аптечной сети».

Источник: Правительство Новосибирской области

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