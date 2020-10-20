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161 млн рублей налогов на имущество ждут до 1 декабря 2020 от жителей в бюджет Бердска. За неуплату грозит суд

09:38 20.10.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Из 161 млн рублей - 92 млн рублей - это налог, 49 млн рублей - имущественный налог, 19,7 млн рублей - земельный налог, - рассказала начальник ИФНС №3 Елена Перемитина.

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Налоги на имущество до 1 декабря нужно заплатить бердчанам

Нужно заплатить 161 млн рублей имущественных налогов за 2019 год. 20 октября на оперативном штабе Бердска выступила начальник ИФНС №3 Елена Перемитина. Эти деньги пойдут в местный бюджет, уточнила Елена Анатольевна.

- Из 161 млн рублей - 92 млн рублей - это транспортный налог, 49 млн рублей - имущественный налог, 19,7 млн рублей - земельный налог, - рассказала Перемитина.

Уплатить их надо не позднее 1 декабря 2020 года. По дорогостоящим автомобилям, стоимостью более 3 млн рублей, будет применен превышающий коэффициент.

Для граждан действуют льготы и их характер сейчас беззаявительный. Льготы в этом году могут получить предпенсионеры на участки площадью 6 соток. Дополнительный вычет действовать для семей с 3 и более детьми.
Какая ответственность наступает за неуплату налогов для бердчан, также рассказала Елена Анатольевна.

- Сначала средства взыскиваются со счетов. Второй этап - через суд, - уточнила Перемитина.

льготы налоги налоги на имущество Елена Перемитина ИФНС №3 по НСО
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