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Какие выплаты до 31 декабря 2020 могут получить семьи с детьми в Новосибирской области. Срочно узнайте

09:41 20.10.2020 Фото: pixabay
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Чтобы получить такие меры поддержки, нужно обратиться в центры социальной поддержки населения по месту жительства.

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За поступление ребёнка в первый класс многодетным родителям выплачивают 5 тысяч рублей
Сюжет: Все пособия Путина
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Какие выплаты до 31 декабря 2020 могут получить семьи с детьми в Новосибирской области. Срочно узнайте"Путинские" выплаты в октябре 2020: Выделили 11,7 млрд рублей на новые пособия семьям с детьми в Новосибирской областиЕщё 326 новостей

Семьи Новосибирской области еще могут подать заявления на несколько пособий, которые они не получили ранее. Сделать это нужно до 31 декабря 2020 года. Информация о выплатах представлена на сайте министерства труда и социального развития региона.

Пособие в размере 2 000 рублей на детскую форму уже выплатили на более 33 000 детей из многодетных семей. Кроме того, родители из малоимущих семей могут обратиться за компенсацией на приобретение письменных принадлежностей для своих детей-школьников. Размер такой помощи – 300 рублей. Ее уже перечислили на более 13 000 детей.

За поступление ребенка в первый класс многодетным родителям выплачивают 5 000 рублей. Школа при этом должна находиться на территории Новосибирской области. Такую меру поддержки уже выплатили на 4 000 детей.

Для абитуриентов также предусмотрены выплаты. При поступлении ребенка из многодетной семьи в вузы выплачивают 10 000 рублей. Чтобы получить такие меры поддержки, нужно обратиться в центры социальной поддержки населения по месту жительства. У родителей есть время до 31 декабря 2020 года.

выплата деньги первый класс пособия
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