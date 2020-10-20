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Почему резко подорожало подсолнечное масло в России, рассказали аналитики

11:30 20.10.2020 Фото: pixabay.com
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Цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке России установили новый рекорд. Сентябре стоимость подсолнечного масла в среднем достигла 71 тыс. руб., что стало рекордным показателем с февраля 2016 года.

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Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд

Внутренние цены на подсолнечное масло в России установили новый рекорд, основной фактор – новый скачок экспортных цен, говорится в материалах аналитического центра "Совэкон".

"Цены на подсолнечное масло установили новый рекорд, подсолнечник вновь активно дорожает... Основной фактор – новый скачок экспортных цен на масло", - говорится в материалах. "Совэкон" отмечает резкий рост внутренних цен на сырое подсолнечное масло на прошлой неделе, а также быстрый рост экспортных котировок.

В частности, внутренние котировки подсолнечного масла выросли на 6,6%, до нового рекордного уровня в 74,175 тысячи рублей за тонну (поставка - EXW, европейская часть России, с НДС), подсолнечник подорожал на 4,66%, до 30,875 тысячи рублей за тонну (без НДС), а подсолнечное масло на экспорт подорожало на 3,78%, до 960 долларов за тонну (поставка - FOB) на фоне активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели.

"Совэкон" отмечает, что некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на подсолнечник, говоря о больших запасах и достаточном предложении, но во второй половине недели многие из них начали активно поднимать цены, которые выросли в итоге на 2-4 тысячи рублей за тонну неделя к неделе после непродолжительной просадки.
"В целом мы ожидаем сохранения повышательной динамики на рынке подсолнечника на фоне рекордных цен на масло и оживления закупок маслозаводов. Сдерживающим фактором выступает укрепление рубля, снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла в последние дни", - говорится в обзоре.

Аналитический центр в начале октября повысил прогноз сбора подсолнечника в РФ на 0,4 миллиона тонн, до 12,2 миллиона тонн. Сбор подсолнечника в стране в 2019 году составил 15,4 миллиона тонн.

подсолнечное масло рост цен цены на продукты
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