В интимной переписке с 900 детьми уличили педофила

Мужчина работал, состоял в браке, воспитывал двоих детей и, как удалось установить, вел переписку более чем с несовершеннолетними девочками.

Криминалист рассказал о деле педофила, переписывавшегося с 900 детьми

Следственный комитет РФ добился реального срока для педофила, уличенного в интимной переписке с 900 детьми, рассказал РИА Новости старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК РФ Вадим Смехнов.

"Один преступник, по которому я вел криминалистическое сопровождение предварительного следствия, работал, состоял в браке, воспитывал двоих детей и, как удалось установить, вел переписку более чем с 900 несовершеннолетними девочками", - отметил Смехнов.

Ни с одной из жертв педофил "физически не контактировал", при этом "более 300 девочек прислали ему фотографии интимного содержания".

"Приговором суда ему назначено семь лет лишения свободы", - добавил Смехнов, не уточняя, в каком регионе и когда именно был вынесен приговор.

По его словам, российское общество постепенно адаптируется к тому, что "социальные сети и вообще активность человека в информационном пространстве имеет не меньшее значение, чем физический контакт".

Источник: РИА Новости