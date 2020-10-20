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«Великую депрессию» пообещал после выборов Трамп

15:00 20.10.2020 Фото: pixabay.com
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Великая депрессия - мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года с биржевого краха в США. Наиболее острый период этого кризиса пришелся на 1929-1933 годы.

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Кроме того, глава государства охарактеризовал своего оппонента на предстоящих выборах "как самого скучного человека на свете".
Президент США Дональд Трамп считает, что в случае победы на выборах его соперника Джозефа Байдена, представляющего Демократическую партию, страну ждет депрессия.
"Если вы проголосуете за Байдена, то он отдаст рабочие места Китаю, отдаст ваше будущее вирусу. Страна бы закрылась, - отметил Трамп, выступая в воскресенье перед сторонниками в штате Невада. - Он [Байден] бы сказал, что слушает ученых. Если бы я слушал полностью ученых, то страна бы сейчас оказалась в огромной депрессии".

"Это голосование является выбором между [проводимым] Трампом супер-восстановлением страны и депрессией Байдена. < ...> Вы получите Великую депрессию, налоги вырастут", - полагает он. "Это выбор между прочными границами и отсутствием границ, между поддержкой полиции и прекращением ее финансирования, между получением вакцины в рекордные сроки для победы над вирусом и закрытием Байденом страны, чтобы убить экономику", - сказал президент.

Трамп охарактеризовал Байдена "как самого скучного человека на свете".

Великая депрессия - мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года с биржевого краха в США. Наиболее острый период этого кризиса пришелся на 1929-1933 годы.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Источник: ТАСС

выборы президент сша Дональд Трамп Джозеф Байден
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