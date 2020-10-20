Как не заразиться COVID-19 на борту самолета, эксперты рассказали

Американские ученые провели исследование с целью оценки вероятности риска заразиться коронавирусом в самолете. Результаты работы удивили специалистов, в том числе многих связанных с авиаиндустрией

Исследователи оценили риск заражения COVID-19 на борту самолета

Риск заражения Covid-19 в самолете очень низок, если пассажиры будут носить маски, говорится в исследовании, проведенном на борту дальнемагистральных самолетов Boeing 767 и 777 и опубликованном военными США 15 октября, сообщает AFP.

Исследователи Транспортного командования армии США (US Transcom) и Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (Darpa) с помощью флуоресцентных индикаторов и датчиков вместо пассажиров, измерили объем контагиозных частиц в виде аэрозоля, передаваемых манекеном, имитирующим дыхание инфицированного человека.

Наиболее уязвимыми оказались «пассажиры» (материализованные датчиками), сидящие либо непосредственно рядом с «зараженным» манекеном, либо перед ним или позади него. Однако, согласно примерно 300 тестам, проведенным на земле и в полете, благодаря новой системе вентиляции 99,7% зараженных частиц были устранены за 5 минут, до того как достигли ближайших пассажиров.

Если рассматривать диапазон до 40 мест, ближайших к зараженному человеку, объем передаваемых частиц уменьшается на 99,99%. Представители военного транспорта пришли к выводу, что даже при полной загрузке самолета уровень передачи вируса будет нулевым в течение 12 часов полета.

Результаты тестов действительны при условии, что все пассажиры постоянно носят маску и не учитывают риск передачи вируса от инфицированного пассажира, перемещающегося по кабине.

Исследование проводилось в течение восьми дней, в августе, в сотрудничестве с компанией United Airlines.

Источник: rossaprimavera.ru