Травят младенцев: Опасный микропластик нашли в бутылочках с готовой смесью

Больше микрочастиц пластика можно найти в пластиковых бутылочках из полипропилена, которые обычно используют для хранения и заваривания молочных смесей.

В бутылочках с готовой смесью для младенцев нашли миллионы частиц микропластика

Они образовались там из-за рекомендуемой процедуры стерилизиации бутылочек перед приготовлением смеси.

В бутылочках с молочной смесью для младенцев исследователи обнаружили огромное количество частиц микропластика. Предположительно, они возникают в результате взаимодействия полипропилена и кипятка. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Food.

"Мы призываем чиновников и законодателей пересмотреть текущие рекомендации по тому, как следует готовить молочные смеси для детей в пластиковых бутылочках. Мы уже выработали стратегии, позволяющие уменьшить риск проглатывания микропластика детьми, чего можно добиться, изменив методики стерилизации бутылочек и приготовления смесей", – рассказал один из авторов исследования, профессор дублинского Тринити-колледжа (Ирландия) Джон Болланд.

Каждый год в сточные воды и на свалки по всему миру попадает примерно 300 млн тонн пластикового мусора. Большую его часть почвенные микробы не могут разложить, поэтому такой мусор остается в почти нетронутом виде десятки и даже сотни лет.

Наблюдения показывают, что в воде эти частицы долго не задерживаются: по всей видимости, их съедают морские животные. Вместе с ними такие частицы могут попадать и в человеческий организм. В частности, за последние два года канадские исследователи обнаружили, что типичный обыватель каждый год вместе с едой в среднем проглатывает около 40-60 тыс. микрочастиц пластика. А если он пьет чай из пакетиков, то может получать их еще больше.

Пластиковая "диета"

Болланд и его коллеги выяснили, что еще больше микрочастиц пластика можно найти в пластиковых бутылочках из полипропилена, которые обычно используют для хранения и заваривания молочных смесей для младенцев.

Эти сосуды заинтересовали ученых, поскольку при стерилизации бутылочек и приготовлении молочных смесей на них постоянно действуют серьезные тепловые и механические нагрузки. Для опытов исследователи купили несколько популярных моделей таких бутылочек. Их обработали, следуя всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Минздрава Ирландии.

В частности, сначала ученые стерилизовали сосуды, держа их пять минут в 95-градусной воде. Затем их высушили и залили в них 70-градусную воду для "заваривания" молочной смеси. Затем исследователи добавили туда сухую смесь и активно взбалтывали сосуд на протяжении минуты, чтобы порошок быстрее растворился.

Оказалось, в результате внутри бутылочек образуется огромное количество микрочастиц пластика. Их концентрация превышает несколько миллионов на литр для всех марок бутылочек. Похожее количество оказалось в приготовленной смеси и при использовании обычной водопроводной, а не дистиллированной воды.

Ученые провели серию повторных и дополнительных опытов, надеясь найти источник этих частиц и способы борьбы с ними. Для этого они проследили, как меняется состояние бутылочек при каждом шаге их обработки и использования.

Оказалось, что сильнее всего на их концентрацию влияла температура воды при стерилизации, а также то, насколько активно экспериментаторы встряхивали сосуд при заварке смеси. Соответственно, если изменить температуру и манеру перемешивания смеси, то и микрочастиц пластика становилось меньше.

Ученые предлагают задуматься о том, чтобы делать на поверхности таких пластиковых бутылочек особые покрытия или использовать другие сосуды из полипропилена, которые были бы стойкими к действию горячей воды и механических нагрузок. Кроме того, нужно детально изучить характер действия этих загрязнителей на организм людей и животных, подытожили Болланд и ее коллеги.

Источник: nauka.tass.ru