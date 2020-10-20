20.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Травят младенцев: Опасный микропластик нашли в бутылочках с готовой смесью

12:45 20.10.2020 Фото: pixabay.com
1

Больше микрочастиц пластика можно найти в пластиковых бутылочках из полипропилена, которые обычно используют для хранения и заваривания молочных смесей.

% name% title
В бутылочках с готовой смесью для младенцев нашли миллионы частиц микропластика

Они образовались там из-за рекомендуемой процедуры стерилизиации бутылочек перед приготовлением смеси.
В бутылочках с молочной смесью для младенцев исследователи обнаружили огромное количество частиц микропластика. Предположительно, они возникают в результате взаимодействия полипропилена и кипятка. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Food.

"Мы призываем чиновников и законодателей пересмотреть текущие рекомендации по тому, как следует готовить молочные смеси для детей в пластиковых бутылочках. Мы уже выработали стратегии, позволяющие уменьшить риск проглатывания микропластика детьми, чего можно добиться, изменив методики стерилизации бутылочек и приготовления смесей", – рассказал один из авторов исследования, профессор дублинского Тринити-колледжа (Ирландия) Джон Болланд.

Каждый год в сточные воды и на свалки по всему миру попадает примерно 300 млн тонн пластикового мусора. Большую его часть почвенные микробы не могут разложить, поэтому такой мусор остается в почти нетронутом виде десятки и даже сотни лет.

Наблюдения показывают, что в воде эти частицы долго не задерживаются: по всей видимости, их съедают морские животные. Вместе с ними такие частицы могут попадать и в человеческий организм. В частности, за последние два года канадские исследователи обнаружили, что типичный обыватель каждый год вместе с едой в среднем проглатывает около 40-60 тыс. микрочастиц пластика. А если он пьет чай из пакетиков, то может получать их еще больше.

Пластиковая "диета"
Болланд и его коллеги выяснили, что еще больше микрочастиц пластика можно найти в пластиковых бутылочках из полипропилена, которые обычно используют для хранения и заваривания молочных смесей для младенцев.

Эти сосуды заинтересовали ученых, поскольку при стерилизации бутылочек и приготовлении молочных смесей на них постоянно действуют серьезные тепловые и механические нагрузки. Для опытов исследователи купили несколько популярных моделей таких бутылочек. Их обработали, следуя всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Минздрава Ирландии.

В частности, сначала ученые стерилизовали сосуды, держа их пять минут в 95-градусной воде. Затем их высушили и залили в них 70-градусную воду для "заваривания" молочной смеси. Затем исследователи добавили туда сухую смесь и активно взбалтывали сосуд на протяжении минуты, чтобы порошок быстрее растворился.

Оказалось, в результате внутри бутылочек образуется огромное количество микрочастиц пластика. Их концентрация превышает несколько миллионов на литр для всех марок бутылочек. Похожее количество оказалось в приготовленной смеси и при использовании обычной водопроводной, а не дистиллированной воды.

Ученые провели серию повторных и дополнительных опытов, надеясь найти источник этих частиц и способы борьбы с ними. Для этого они проследили, как меняется состояние бутылочек при каждом шаге их обработки и использования.

Оказалось, что сильнее всего на их концентрацию влияла температура воды при стерилизации, а также то, насколько активно экспериментаторы встряхивали сосуд при заварке смеси. Соответственно, если изменить температуру и манеру перемешивания смеси, то и микрочастиц пластика становилось меньше.

Ученые предлагают задуматься о том, чтобы делать на поверхности таких пластиковых бутылочек особые покрытия или использовать другие сосуды из полипропилена, которые были бы стойкими к действию горячей воды и механических нагрузок. Кроме того, нужно детально изучить характер действия этих загрязнителей на организм людей и животных, подытожили Болланд и ее коллеги.

Источник: nauka.tass.ru

молочная смесь пластик стерилизация
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это опасно для ребенка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЧто за инсталляция появилась у Fix Price в здании "Старого универмага" в Бердске?
14:12 20-10-2020
Что за инсталляция появилась у Fix Price в здании
БердскИсчезли антибиотики Амоксициллин и Цефтриаксон для лечения пневмонии и бронхита в пандемию в аптеках Бердска
14:09 20-10-2020
Исчезли антибиотики Амоксициллин и Цефтриаксон для лечения пневмонии и бронхита в пандемию в аптеках Бердска
Сорвать Олимпиаду в Токио пытаются российские хакеры, уверены в США
14:00 20-10-2020
Сорвать Олимпиаду в Токио пытаются российские хакеры, уверены в США
COVID-19 выведен искусственно? Кто и когда мог воспроизвести вирус в лаборатории, Онищенко рассказал
13:45 20-10-2020
COVID-19 выведен искусственно? Кто и когда мог воспроизвести вирус в лаборатории, Онищенко рассказал
БердскОбвиняемый в махинациях на 8,3 млн рублей с коллектором директор «Росстроя» подписал проект нового водовода на ул. Лунной в Бердске
13:45 20-10-2020
Обвиняемый в махинациях на 8,3 млн рублей с коллектором директор «Росстроя» подписал проект нового водовода на ул. Лунной в Бердске
Как сделать макияж на Хэллоуин 2020?
13:34 20-10-2020
Как сделать макияж на Хэллоуин 2020?
БердскКадровый переворот: Нового управделами назначили в мэрии Бердска
13:32 20-10-2020
Кадровый переворот: Нового управделами назначили в мэрии Бердска
Скончались 6 пациентов зараженных COVID-19 за сутки на 20 октября в регионе
13:26 20-10-2020
Скончались 6 пациентов зараженных COVID-19 за сутки на 20 октября в регионе
Обнаружено 169 новых зараженных COVID-19 за сутки на 20 октября 2020 в Новосибирской области
13:16 20-10-2020
Обнаружено 169 новых зараженных COVID-19 за сутки на 20 октября 2020 в Новосибирской области
Как заморозить баклажаны на зиму правильно
13:04 20-10-2020
Как заморозить баклажаны на зиму правильно