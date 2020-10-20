Розыск: Беззубый 54-лений Клочковский Валерий с татуировкой факела на плече пропал в Новосибирской области

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы рыжие

Отделом полиции «Первомайский» УМВД России по городу Новосибирску разыскивается Клочковский Валерий Александрович 10.12.1966 года рождения. В середине июля текущего года мужчина ушел из своей квартиры 56 дома 8 по улице Узорной и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы рыжие. На левом предплечье татуировка «Факел», все зубы отсутствуют, злоупотребляет спиртным.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом мужчине, просят сообщить в полицию по телефонам: 323-18-05, 232-18-32.

Источник: 54.мвд.рф