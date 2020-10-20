20.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Розыск: Беззубый 54-лений Клочковский Валерий с татуировкой факела на плече пропал в Новосибирской области

11:48 20.10.2020 Фото: 54.мвд.рф
0

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы рыжие.

% name% title
Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы рыжие

Отделом полиции «Первомайский» УМВД России по городу Новосибирску разыскивается Клочковский Валерий Александрович 10.12.1966 года рождения. В середине июля текущего года мужчина ушел из своей квартиры 56 дома 8 по улице Узорной и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы рыжие. На левом предплечье татуировка «Факел», все зубы отсутствуют, злоупотребляет спиртным.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом мужчине, просят сообщить в полицию по телефонам: 323-18-05, 232-18-32.

Источник: 54.мвд.рф

поиски пропал розыск
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут живым?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Главная молитва пред иконой Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской в день ее почитания 20 октября 2020 года. О чем просят?
12:07 20-10-2020
Главная молитва пред иконой Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской в день ее почитания 20 октября 2020 года. О чем просят?
Празднование иконы Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской 20 октября. История иконы и в чем она помогает
11:58 20-10-2020
Празднование иконы Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской 20 октября. История иконы и в чем она помогает
Воткнул нож в своего друга пьяный рецидивист в Новосибирске
11:56 20-10-2020
Воткнул нож в своего друга пьяный рецидивист в Новосибирске
Отправили на удаленку из-за коронавируса 314 классов в школах Новосибирской области
11:53 20-10-2020
Отправили на удаленку из-за коронавируса 314 классов в школах Новосибирской области
Фото Лизы Галкиной сравнили с Аллой Пугачевой: Это приемная дочь, считают поклонники
11:53 20-10-2020
Фото Лизы Галкиной сравнили с Аллой Пугачевой: Это приемная дочь, считают поклонники
В интимной переписке с 900 детьми уличили педофила
11:50 20-10-2020
В интимной переписке с 900 детьми уличили педофила
БердскСпецвыпуск "Заплати за коммуналку из дома: инструкция для бердчан в СОVID-19" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 7 октября 2020
11:49 20-10-2020
Спецвыпуск
БердскМинздрав России: Что делать, если медикам ЦГБ Бердска не платят зарплату и за пациентов COVID-19. Читайте ответ
11:49 20-10-2020
Минздрав России: Что делать, если медикам ЦГБ Бердска не платят зарплату и за пациентов COVID-19. Читайте ответ
Розыск: Беззубый 54-лений Клочковский Валерий с татуировкой факела на плече пропал в Новосибирской области
11:48 20-10-2020
Розыск: Беззубый 54-лений Клочковский Валерий с татуировкой факела на плече пропал в Новосибирской области
Что запрещено делать на Сергия Зимнего 20 октября 2020? Традиции, приметы и обряды дня
11:48 20-10-2020
Что запрещено делать на Сергия Зимнего 20 октября 2020? Традиции, приметы и обряды дня