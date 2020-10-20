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Воткнул нож в своего друга пьяный рецидивист в Новосибирске

11:56 20.10.2020 Фото: pixabay.com
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Накануне в ходе возникшего конфликта после совместного распития алкогольных напитков, подозреваемый нанёс удар ножом потерпевшему, причинив его здоровью тяжкий вред.

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В Ленинском районе полицейские раскрыли тяжкое преступление

19 октября в 07.00 из квартиры дома по улице Степной в медицинское учреждение бригадой скорой помощи был доставлен 29-летний мужчина с ножевым ранением. О данном факте медицинские работники сообщили в районный отдел полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела полиции №7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 45-летнего жителя Ленинского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Полицейские установили, что накануне в ходе возникшего конфликта после совместного распития алкогольных напитков, подозреваемый нанёс удар ножом потерпевшему, причинив его здоровью тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Получены признательные показания. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводится расследование.

Источник: 54.мвд.рф

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