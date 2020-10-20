20.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Уникальная многодневная магнитная буря обрушилась 20 октября 2020 на землю: на какой день придется пик мощного удара и когда солнце ослабеет

11:46 20.10.2020, Яна Паукштис Фото: https://tesis.lebedev.ru/
0

Метеозависимым людям рекомендуется следить за прогнозами геомагнитных колебаний и заранее планировать снижение нагрузок, позаботиться о наличии привычных медикаментов. При этом важно чаще принимать водные процедуры – это успокаивает в целом и улучшает самочувствие, снижая негативное влияние магнитных бурь.

% name% title
С 21 по 25 октября бердчане будут страдать от магнитных бурь

С 21 по 25 октября метеозависимые люди будут страдать от магнитных бурь. Буря начнет набирать обороты 21 числа, пик придется на 22 и 23 и далее магнитные волны начнут слабеть. В целом остатки явления продлятся до 30 октября.

Геофизики ждут новые возмущения магнитосферы Земли. Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца уточнили прогноз магнитных бурь на последнюю декаду октября 2020 года.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте института, магнитная буря класса G1 начнется 21 октября, однако пик активности придется на 25 октября. В этот день ожидается умеренная магнитная буря.

Классификация магнитных возмущений включает в себя пять уровней – от G1 до G5. Слабая буря способна спровоцировать незначительные перебои в работе энергосистем и повлиять на миграцию птиц и животных. Сильные возмущения могут вызвать нарушения работы связи и навигационных систем, а также сбои в работе электросетей на предприятиях.

Метеозависимым людям рекомендуется следить за прогнозами геомагнитных колебаний и заранее планировать снижение нагрузок, позаботиться о наличии привычных медикаментов. При этом важно чаще принимать водные процедуры – это успокаивает в целом и улучшает самочувствие, снижая негативное влияние магнитных бурь.

Важно помнить, что снизить воздействие магнитных бурь помогут травяные чаи.

Рецепт чая

Рекомендуется заварить травяной чай из равных долей душицы, зверобоя, липового цвета, мяты и ромашки. Смешиваем по половине чайной ложки каждой целебной травы и заливаем 2-мя стаканами крутого кипятка в заварном чайнике.
Настаиваем, процеживаем и пьем небольшими порциями.

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» по собственному опыту также советуют также пить Магне В6 и носить магнитный браслет.

_____________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

геомагнитная буря как бороться за собственное здоровье плохое самочувствие
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы справляетесь с плохим самочувствием в период геомагнитных бурь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Повис на школьном карнизе 10-летний мальчик в Новосибирске
12:10 20-10-2020
Повис на школьном карнизе 10-летний мальчик в Новосибирске
Главная молитва пред иконой Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской в день ее почитания 20 октября 2020 года. О чем просят?
12:07 20-10-2020
Главная молитва пред иконой Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской в день ее почитания 20 октября 2020 года. О чем просят?
Празднование иконы Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской 20 октября. История иконы и в чем она помогает
11:58 20-10-2020
Празднование иконы Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской 20 октября. История иконы и в чем она помогает
Воткнул нож в своего друга пьяный рецидивист в Новосибирске
11:56 20-10-2020
Воткнул нож в своего друга пьяный рецидивист в Новосибирске
Отправили на удаленку из-за коронавируса 314 классов в школах Новосибирской области
11:53 20-10-2020
Отправили на удаленку из-за коронавируса 314 классов в школах Новосибирской области
Фото Лизы Галкиной сравнили с Аллой Пугачевой: Это приемная дочь, считают поклонники
11:53 20-10-2020
Фото Лизы Галкиной сравнили с Аллой Пугачевой: Это приемная дочь, считают поклонники
В интимной переписке с 900 детьми уличили педофила
11:50 20-10-2020
В интимной переписке с 900 детьми уличили педофила
БердскСпецвыпуск "Заплати за коммуналку из дома: инструкция для бердчан в СОVID-19" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 7 октября 2020
11:49 20-10-2020
Спецвыпуск
БердскМинздрав России: Что делать, если медикам ЦГБ Бердска не платят зарплату и за пациентов COVID-19. Читайте ответ
11:49 20-10-2020
Минздрав России: Что делать, если медикам ЦГБ Бердска не платят зарплату и за пациентов COVID-19. Читайте ответ
Розыск: Беззубый 54-лений Клочковский Валерий с татуировкой факела на плече пропал в Новосибирской области
11:48 20-10-2020
Розыск: Беззубый 54-лений Клочковский Валерий с татуировкой факела на плече пропал в Новосибирской области