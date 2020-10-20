Уникальная многодневная магнитная буря обрушилась 20 октября 2020 на землю: на какой день придется пик мощного удара и когда солнце ослабеет

Метеозависимым людям рекомендуется следить за прогнозами геомагнитных колебаний и заранее планировать снижение нагрузок, позаботиться о наличии привычных медикаментов. При этом важно чаще принимать водные процедуры – это успокаивает в целом и улучшает самочувствие, снижая негативное влияние магнитных бурь.

С 21 по 25 октября бердчане будут страдать от магнитных бурь

С 21 по 25 октября метеозависимые люди будут страдать от магнитных бурь. Буря начнет набирать обороты 21 числа, пик придется на 22 и 23 и далее магнитные волны начнут слабеть. В целом остатки явления продлятся до 30 октября.

Геофизики ждут новые возмущения магнитосферы Земли. Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца уточнили прогноз магнитных бурь на последнюю декаду октября 2020 года.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте института, магнитная буря класса G1 начнется 21 октября, однако пик активности придется на 25 октября. В этот день ожидается умеренная магнитная буря.

Классификация магнитных возмущений включает в себя пять уровней – от G1 до G5. Слабая буря способна спровоцировать незначительные перебои в работе энергосистем и повлиять на миграцию птиц и животных. Сильные возмущения могут вызвать нарушения работы связи и навигационных систем, а также сбои в работе электросетей на предприятиях.

Метеозависимым людям рекомендуется следить за прогнозами геомагнитных колебаний и заранее планировать снижение нагрузок, позаботиться о наличии привычных медикаментов. При этом важно чаще принимать водные процедуры – это успокаивает в целом и улучшает самочувствие, снижая негативное влияние магнитных бурь.

Важно помнить, что снизить воздействие магнитных бурь помогут травяные чаи.

Рецепт чая

Рекомендуется заварить травяной чай из равных долей душицы, зверобоя, липового цвета, мяты и ромашки. Смешиваем по половине чайной ложки каждой целебной травы и заливаем 2-мя стаканами крутого кипятка в заварном чайнике.

Настаиваем, процеживаем и пьем небольшими порциями.

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» по собственному опыту также советуют также пить Магне В6 и носить магнитный браслет.

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