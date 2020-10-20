Секс, который все ненавидят

Когда дело доходит до секса, то есть позы, которые кажутся намного более интересными и захватывающими, чем старая добрая миссионерская позиция. Но так ли они хороши на самом деле?

Секс на пляже назвали самым противным

Сайт Reddit начал опрос своих читателей, чтобы выяснить, какие сексуальные позиции полностью переоценены.

Наименее популярные позы для секса являются «секс в душе», «секс в машине», «секс на пляже» и в «69». В том числе потому, что они таят в себе опасности, неудобны или просто непрактичны.

Например, секс в душе. Есть риск поскользнуться или шампунь попадет в глаза. Это испортит все удовольствие. Секс в машине всегда сопряжен с риском быть обнаруженным (что может добавить веселья для некоторых, но не для всех). К тому же положение между рулем и сложенным сиденьем не совсем удобно.

Один из пользователей Reddit написал, что секс в машине на самом деле только для подростков, которые не знают, куда идти.

Пользователи также считают, что секс на пляже переоценен. Звучит романтично, но мерзкие песчинки разрушают любое удовольствие в этом деле.

Что касается позиции 69, некоторые пользователи сказали, что было очень сложно сосредоточиться на том, чтобы побаловать себя и партнера одновременно, и поэтому эта позиция была полностью переоценена.

Какие позы для секса пользователи считают переоцененными: все позы, в которых вам необходимо продемонстрировать акробатические навыки, а также минет со зрительным контактом.

Источник: freundin