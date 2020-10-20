20.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Красота

Секс, который все ненавидят

11:11 20.10.2020 Фото: pexels
0

Когда дело доходит до секса, то есть позы, которые кажутся намного более интересными и захватывающими, чем старая добрая миссионерская позиция. Но так ли они хороши на самом деле?

% name% title
Секс на пляже назвали самым противным

Сайт Reddit начал опрос своих читателей, чтобы выяснить, какие сексуальные позиции полностью переоценены.

Наименее популярные позы для секса являются «секс в душе», «секс в машине», «секс на пляже» и в «69». В том числе потому, что они таят в себе опасности, неудобны или просто непрактичны.

Например, секс в душе. Есть риск поскользнуться или шампунь попадет в глаза. Это испортит все удовольствие. Секс в машине всегда сопряжен с риском быть обнаруженным (что может добавить веселья для некоторых, но не для всех). К тому же положение между рулем и сложенным сиденьем не совсем удобно.

Один из пользователей Reddit написал, что секс в машине на самом деле только для подростков, которые не знают, куда идти.

Пользователи также считают, что секс на пляже переоценен. Звучит романтично, но мерзкие песчинки разрушают любое удовольствие в этом деле.

Что касается позиции 69, некоторые пользователи сказали, что было очень сложно сосредоточиться на том, чтобы побаловать себя и партнера одновременно, и поэтому эта позиция была полностью переоценена.

Какие позы для секса пользователи считают переоцененными: все позы, в которых вам необходимо продемонстрировать акробатические навыки, а также минет со зрительным контактом.

% name% title

Источник: freundin

виагра магия любви в бердске презервативы секс в бердске
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы любите секс?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Повис на школьном карнизе 10-летний мальчик в Новосибирске
12:10 20-10-2020
Повис на школьном карнизе 10-летний мальчик в Новосибирске
Главная молитва пред иконой Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской в день ее почитания 20 октября 2020 года. О чем просят?
12:07 20-10-2020
Главная молитва пред иконой Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской в день ее почитания 20 октября 2020 года. О чем просят?
Празднование иконы Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской 20 октября. История иконы и в чем она помогает
11:58 20-10-2020
Празднование иконы Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской 20 октября. История иконы и в чем она помогает
Воткнул нож в своего друга пьяный рецидивист в Новосибирске
11:56 20-10-2020
Воткнул нож в своего друга пьяный рецидивист в Новосибирске
Отправили на удаленку из-за коронавируса 314 классов в школах Новосибирской области
11:53 20-10-2020
Отправили на удаленку из-за коронавируса 314 классов в школах Новосибирской области
Фото Лизы Галкиной сравнили с Аллой Пугачевой: Это приемная дочь, считают поклонники
11:53 20-10-2020
Фото Лизы Галкиной сравнили с Аллой Пугачевой: Это приемная дочь, считают поклонники
В интимной переписке с 900 детьми уличили педофила
11:50 20-10-2020
В интимной переписке с 900 детьми уличили педофила
БердскСпецвыпуск "Заплати за коммуналку из дома: инструкция для бердчан в СОVID-19" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 7 октября 2020
11:49 20-10-2020
Спецвыпуск
БердскМинздрав России: Что делать, если медикам ЦГБ Бердска не платят зарплату и за пациентов COVID-19. Читайте ответ
11:49 20-10-2020
Минздрав России: Что делать, если медикам ЦГБ Бердска не платят зарплату и за пациентов COVID-19. Читайте ответ
Розыск: Беззубый 54-лений Клочковский Валерий с татуировкой факела на плече пропал в Новосибирской области
11:48 20-10-2020
Розыск: Беззубый 54-лений Клочковский Валерий с татуировкой факела на плече пропал в Новосибирской области