Секс, который все ненавидят

Сайт Reddit начал опрос своих читателей, чтобы выяснить, какие сексуальные позиции полностью переоценены.
Наименее популярные позы для секса являются «секс в душе», «секс в машине», «секс на пляже» и в «69». В том числе потому, что они таят в себе опасности, неудобны или просто непрактичны.
Например, секс в душе. Есть риск поскользнуться или шампунь попадет в глаза. Это испортит все удовольствие. Секс в машине всегда сопряжен с риском быть обнаруженным (что может добавить веселья для некоторых, но не для всех). К тому же положение между рулем и сложенным сиденьем не совсем удобно.
Один из пользователей Reddit написал, что секс в машине на самом деле только для подростков, которые не знают, куда идти.
Пользователи также считают, что секс на пляже переоценен. Звучит романтично, но мерзкие песчинки разрушают любое удовольствие в этом деле.
Что касается позиции 69, некоторые пользователи сказали, что было очень сложно сосредоточиться на том, чтобы побаловать себя и партнера одновременно, и поэтому эта позиция была полностью переоценена.
Какие позы для секса пользователи считают переоцененными: все позы, в которых вам необходимо продемонстрировать акробатические навыки, а также минет со зрительным контактом.
Источник: freundin