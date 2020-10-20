Похвастаться белоснежной голливудской
улыбкой может далеко не каждый человек.
От здоровья зубов зависит правильная
работа пищеварения.
улыбкой может далеко не каждый человек.
От здоровья зубов зависит правильная
работа пищеварения.
Свежее дыхание – признак соблюдения гигиены полости рта.. У большинства современных людей первые проблемы с зубами начались еще в детстве, в возрасте 6-8 лет. Это связано с рядом причин, в которые входят как неправильная техника чистки зубов, так и генетические факторы.
Будущее здоровье зубов закладывается с самого рождения. От того, как будут прорезываться зубы у ребенка, будет и зависеть формирование правильного прикуса и своевременная смена молочных зубов на коренные. От молочных зубов также зависит размер челюсти. Когда молочные зубы разрушаются кариесом, челюсть формируется неправильно. От неправильно сформированной челюсти нарушается прикус, зубной состав искривляется, что делает улыбку некрасивой. Но эстетичность улыбки далеко не самые негативные последствия. Неправильный прикус дает неравномерную нагрузку на зубы, вследствие чего давление на поверхность резцов зуба при жевании распределяется неравномерно. Перегрузка одних зубов приводит к их разрушению, вплоть до полнейшего удаления зуба.
Будущее здоровье зубов закладывается с самого рождения. От того, как будут прорезываться зубы у ребенка, будет и зависеть формирование правильного прикуса и своевременная смена молочных зубов на коренные. От молочных зубов также зависит размер челюсти. Когда молочные зубы разрушаются кариесом, челюсть формируется неправильно. От неправильно сформированной челюсти нарушается прикус, зубной состав искривляется, что делает улыбку некрасивой. Но эстетичность улыбки далеко не самые негативные последствия. Неправильный прикус дает неравномерную нагрузку на зубы, вследствие чего давление на поверхность резцов зуба при жевании распределяется неравномерно. Перегрузка одних зубов приводит к их разрушению, вплоть до полнейшего удаления зуба.
|
От здоровья молочных зубов будет зависеть
здоровье коренных зубов
Большинство мамочек игнорируют появление кариеса на молочных зубах. Родитель считает, что молочные зубы выпадут, а на их месте вырастут здоровые коренные зубы. Осложнения, которые дает кариес на молочные зубы, представлены в виде появления пульпита и периодонтита. Эти заболевания приводят к образованию кисты в десне. Киста, образовавшаяся в десне, как бы выталкивает зуб из своего ложа, деформирует его, приводит к неприятным ощущениям во время процесса пережевывания пищи, а торчащий зуб может натирать язык. Приходится обращаться за помощью к стоматологу и тратить много денежных средств на лечение. Поэтому болезнь легче предупредить, чем лечить. Появление кариеса на молочных зубах может сигнализировать о том, что у ребенка отсутствуют в рационе питания необходимые витамины и минералы, не соблюдается правильная гигиена рта. Болезнетворные микробы попадают в микрофлору желудка и кишечника, провоцируя в желудочно-кишечном тракте дисбактериоз и различные нарушения пищеварения.
Ежедневный уход за зубами позволит избежать
проблем с полостью рта
В ежедневные профилактические меры по поддержанию здоровья и гигиены полости рта должна входить чистка зубов не менее двух раз в день – утром и вечером. Утром для освежения дыхания, а вечером для того чтобы предотвратить размножение микробов в остатках пищи, застрявшей в зубах. После приема пищи рекомендуется чистить зубы с помощью зубной нити или жевательной резинки. Что касается жевательной резинки, то она должна быть без красителей и сахара. К тому же время жевания не должно превышать 10 минут. В противном случае, организм, думая, что он пережевывает пищу, начнет выделять расщепляющие ферменты в слюне. Эти ферменты, несмотря на прекрасное сосуществование в полости рта, без пищи будут съедать эмаль зуба. Истончение эмали означает снижение иммунитета зуба на 50%. Зуб становится открытой мишенью для кариеса, который на последней стадии уничтожает зубной нерв.
проблем с полостью рта
В ежедневные профилактические меры по поддержанию здоровья и гигиены полости рта должна входить чистка зубов не менее двух раз в день – утром и вечером. Утром для освежения дыхания, а вечером для того чтобы предотвратить размножение микробов в остатках пищи, застрявшей в зубах. После приема пищи рекомендуется чистить зубы с помощью зубной нити или жевательной резинки. Что касается жевательной резинки, то она должна быть без красителей и сахара. К тому же время жевания не должно превышать 10 минут. В противном случае, организм, думая, что он пережевывает пищу, начнет выделять расщепляющие ферменты в слюне. Эти ферменты, несмотря на прекрасное сосуществование в полости рта, без пищи будут съедать эмаль зуба. Истончение эмали означает снижение иммунитета зуба на 50%. Зуб становится открытой мишенью для кариеса, который на последней стадии уничтожает зубной нерв.
Выбирайте зубную пасту с содержанием кальция и фтора. Лучше всего отдавать предпочтение профессиональным маркам. В зубных пастах, продающихся на полках массмаркета, содержатся поверхностные агрессивные вещества, очищающие от загрязнения и параллельно постепенно разъедающие зубную эмаль. Поэтому если нет возможности приобретать профессиональные зубные пасты, купите обыкновенный зубной порошок. Он не только отлично удаляет загрязнения с поверхности зуба, но и укрепляет зубную эмаль. От техники чистки зубов тоже зависит их дальнейшее здоровье. Зубы необходимо чистить вверх-вниз от десны, чередуя с круговыми движениями. Пройдитесь обратной стороной чистящей головки по языку – на нем скапливается микробов больше всего. Выбор зубной щетки также является одним из главных составляющих профилактики заболевания зубов. Прежде чем приобрести щетку с той или иной степенью жесткости, проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Что касается рациона питания, то рекомендуется ограничить активное потребление кислого, соленого и сладкого. Большое содержание в пище крахмала сказывается на эмали зубов. Не забывайте регулярно, два раза в год посещать кабинет стоматолога. Разовый прием у квалифицированного специалиста стоит не так дорого по сравнению со стоимостью лечения зубов.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com