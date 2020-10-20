Ежедневный уход за зубами позволит избежать

проблем с полостью рта

В ежедневные профилактические меры по поддержанию здоровья и гигиены полости рта должна входить чистка зубов не менее двух раз в день – утром и вечером. Утром для освежения дыхания, а вечером для того чтобы предотвратить размножение микробов в остатках пищи, застрявшей в зубах. После приема пищи рекомендуется чистить зубы с помощью зубной нити или жевательной резинки. Что касается жевательной резинки, то она должна быть без красителей и сахара. К тому же время жевания не должно превышать 10 минут. В противном случае, организм, думая, что он пережевывает пищу, начнет выделять расщепляющие ферменты в слюне. Эти ферменты, несмотря на прекрасное сосуществование в полости рта, без пищи будут съедать эмаль зуба. Истончение эмали означает снижение иммунитета зуба на 50%. Зуб становится открытой мишенью для кариеса, который на последней стадии уничтожает зубной нерв.

