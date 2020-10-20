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Минздрав России: Что делать, если медикам ЦГБ Бердска не платят зарплату и за пациентов COVID-19. Читайте ответ

11:49 20.10.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В Бердске многие медики увольняются из-за невыносимых условий работы. В больницу принимают новых молодых сотрудников, но зачастую это фельдшеры или врачи из других городов.

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Задержку зарплаты медикам прокомментировали в минздраве РФ
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Минздрав России: Что делать, если медикам ЦГБ Бердска не платят зарплату и за пациентов COVID-19. Читайте ответНовых заражённых COVID-19 нашли за сутки на 20 октября в Бердске. Цифра пугаетЕщё 163 новостей

Что ответил в минздраве России по задержкам и снижению зарплаты медикам в ЦГБ Бердска? Напомним, им не заплатили половину зарплаты за сентябрь на 19 октября. В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" было уже 4 обращения. Это уже предел - отмечали врачи, дробят на "копейки" зарплату медикам в пандемию в ЦГБ Бердска. Также напомним, подтвердил задержку зарплаты медикам в пандемию в ЦГБ Бердска министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

В Бердске многие медики увольняются из-за невыносимых условий работы, рассказывали медсестры. В больницу принимают новых молодых сотрудников, но зачастую это фельдшеры или врачи из других городов.

- В случае, если у медицинского работника возникают вопросы относительно его заработной платы, то ему необходимо обратиться к руководству своей организации. Если же и тогда медицинский работник не получил удовлетворяющие его разъяснения, то следует обратиться за ними к учредителю своей медицинской организации — Министерству здравоохранения Новосибирской области, - ответила пресс-служба Минздрава России "Курьер. Среда. Бердск" 19 октября.

Также в ответе уточнили, что в соответствии со статьей 144 Трудового кодека Российской Федерации в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации система оплаты труда устанавливается - коллективными договорами и соглашениями, а также локальными нормативными актами самих организаций.

Напомним министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал о новой системе оплаты труда в пандемию в ЦГБ Бердска. Теперь врачам могут снижать оплату даже за хамство.

Что ответила на запрос "Курьер. Среда. Бердск" по поводу задержек и снижения зарплаты медикам ЦГБ Бердска главный врач Алла Дробинская? Читайте в ближайших материалах.

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