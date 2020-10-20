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Видеонаблюдение от «Ростелекома» для сибирского бизнеса: быстро и бесплатно на 30 дней

11:33 20.10.2020
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«Ростелеком» предлагает среднему и малому бизнесу Сибири подключить сервис видеонаблюдения и в течение месяца бесплатно протестировать услугу.

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Предложение действует до 20 декабря этого года для новых клиентов и для тех предприятий, у которых уже подключены другие услуги «Ростелекома».
Компания берет на себя проектирование системы видеонаблюдения, прокладку кабеля от сетевого оборудования, установку до трех камер, настройку оборудования. После окончания тестового периода предприниматели могут выкупить камеры или вернуть их обратно, если сервис по каким-то причинам не подойдет.

«Мы отмечаем, что облачное видеонаблюдение становится все более популярным среди предпринимателей. Оно позволяет быть в курсе событий в офисе, производстве или на складе. К тому же записи хранятся в облаке, а значит, доступны для просмотра в удобное время и из любого места, где есть интернет. Кроме того, предложение от “Ростелекома” не требует приобретения, монтажа и настройки сложного оборудования: специалисты компании все сделают самостоятельно, быстро и точно в срок», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».
Решение от «Ростелекома» можно развернуть с любым провайдером интернета и подключить собственные видеокамеры или готовые комплекты IP-камер с широким углом обзора и возможностью съемки в темноте. Управлять сервисом можно в личном кабинете и с помощью мобильного приложения. Эту услугу уже оценили многие сибирские компании, в частности, одна из крупнейших аптечных сетей Красноярска — «Губернские аптеки», а также сеть АЗС «Красноярскнефтепродукт».
Дополнительно к услуге «Видеонаблюдение для бизнеса» предприниматели могут подключить модули видеоналитики, которые помогут проанализировать видеозаписи исходя из конкретных задач клиента. Например, модуль распознавания лиц может определить пол и возраст клиентов магазина с точностью до 10 лет. Сервис подсчета посетителей выдаст оперативную статистику о количестве посетителей за нужный отрезок времени. Модуль контроля присутствия определит время начала и окончания работы нужного сотрудника в заданной области кадра.
Оставить заявку на подключение услуги и рассчитать тарифный план после окончания тестового периода можно на сайте «Ростелекома». Итоговая стоимость будет зависеть от конкретных потребностей компании: числа камер, типа и качества записи, срока хранения видеозаписей, а также способа покупки оборудования.

видеонаблюдение ПАО «Ростелеком»
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