Когда в семье появляется домашнее животное, это вызывает умиление, счастье и мысли о нескучных вечерах.
На самом деле возникновение в доме собаки, кошки, попугая или даже хомяка должно в первую очередь научить вас ответственности и собранности. Теперь в вашей жизни есть маленькое существо, которое нуждается в вас гораздо больше, чем кто-либо. Какие привычки должны выработаться у вас с появлением домашнего питомца?
Специализированная еда
Ветеринары советуют кормить братьев наших меньших той едой, которая для них предположена: мясные блюда, рыба и молочко (для кошек), косточки (собакам). Для всего этого есть научное объяснение, а не обычная прихоть и желание нажиться на вашей большой любви к питомцу.
Питание для кошки или собаки – это такой же важный процесс, как и для человека. От приемов пищи зависит качество и длительность жизни вашего четвероногого друга.
Ветеринары советуют кормить братьев наших меньших той едой, которая для них предположена: мясные блюда, рыба и молочко (для кошек), косточки (собакам). Для всего этого есть научное объяснение, а не обычная прихоть и желание нажиться на вашей большой любви к питомцу.
Питание для кошки или собаки – это такой же важный процесс, как и для человека. От приемов пищи зависит качество и длительность жизни вашего четвероногого друга.
Питание для кошек: надежнее, проще и, конечно, удобнее кормить их готовыми кормами. Они бывают сухие и консервированные. Выбирайте тех производителей, в которых вы уверены, и которые вам посоветовал ветеринар. Питание также зависит от возраста кошки, ее поведения (малоактивная или активная жизнь). Желательно, чтобы сухой корм всегда был в доступе для кошки. Количество вы определяете сами в зависимости от рекомендаций производителя, расположенных на упаковке. При этом не забывайте о том, что после употребления сухого корма, питомец захочет выпить воды, приблизительная норма – около 200 миллилитров воды. Молочные продукты не берут в расчет жидкости. Не лишним будет кормление кошки специальной травой. Вы и сами, наверное, замечали, что на прогулке многие домашние животные проявляют интерес к травам. Однако в холодное время года доступа к ним у животного нет, поэтому ветеринары советуют выращивать ее дома или покупать готовую в зоомагазинах. Пусть она также будет в пределах досягаемости животного постоянно. Если хотите побаловать питомца чем-то вкусненьким, то пусть это будут готовые консервы с каким-то оригинальным вкусом (а их очень много), чем любая пища со стола, от которой у кошки могут возникнуть боли. Помните, что при верном питании ваша кошка может прожить до двадцати лет.
Питание для собак: их также можно кормить готовыми кормами – консервными, полусухими или сухими. Помните только, что нельзя резко менять один вид корма на другой, попробуйте для начала давать что-то новое небольшими порциями. Следите за реакцией организма собаки на изменения. Не кормите собаку остатками с вашего стола, не давайте сладостей, копченостей и вареных костей. Пища для верных четвероногих друзей должна быть кашеобразная, желательно теплая. Щенкам мясо давайте не цельным куском, а разделяя на волокна, так им будет удобнее воспринимать пищу. Собачьи галеты и твердое печенье для животных полезно для десен и зубов. Миска со свежей водой – обязательное «блюдо» для собаки, особенно если вы используете для нее сухой корм.
Питание для собак: их также можно кормить готовыми кормами – консервными, полусухими или сухими. Помните только, что нельзя резко менять один вид корма на другой, попробуйте для начала давать что-то новое небольшими порциями. Следите за реакцией организма собаки на изменения. Не кормите собаку остатками с вашего стола, не давайте сладостей, копченостей и вареных костей. Пища для верных четвероногих друзей должна быть кашеобразная, желательно теплая. Щенкам мясо давайте не цельным куском, а разделяя на волокна, так им будет удобнее воспринимать пищу. Собачьи галеты и твердое печенье для животных полезно для десен и зубов. Миска со свежей водой – обязательное «блюдо» для собаки, особенно если вы используете для нее сухой корм.
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Уход и чистка
Обращайте внимание на внешний вид вашего питомца. Болезни кожи, ранения на лапах, а также появление клещей на шерсти вашего домашнего животного можно избежать, если постоянно заниматься уходом за шерстью: стрижкой, своевременным принятием душа с особенными шампунями и прочее. Для собак и кошек актуальна стрижка когтей, которые могут мешать при ходьбе, а позже и вовсе деформировать лапу животного.
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Лечение и обследование
В начале жизненного пути вашего питомца первые хозяева должны были поставить все необходимые прививки и соблюсти остальные, положенные данному виду животного процедуры. Если никакой информации у вас об этом нет, смело направляйтесь в ветеринарную клинику на консультацию к специалисту. Во время найденные отклонения гораздо проще устранить, лучше не ждать первых тревожных симптомов, а предотвратить их появление.
Если вы заметили странное поведение своего домашнего животного: собаки, кошки, попугая, морской свинки или кролика, первое время постарайтесь понаблюдать, в чем это проявляется и в какие моменты. Затем незамедлительно обращайтесь в ветеринарную клинику для оказания помощи питомцу. На прием к специалисту обязательно возьмите паспорт животного.
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