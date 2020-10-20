Питание для кошек: н адежнее, проще и, конечно, удобнее кормить их готовыми кормами. Они бывают сухие и консервированные. Выбирайте тех производителей, в которых вы уверены, и которые вам посоветовал ветеринар. Питание также зависит от возраста кошки, ее поведения (малоактивная или активная жизнь). Желательно, чтобы сухой корм всегда был в доступе для кошки. Количество вы определяете сами в зависимости от рекомендаций производителя, расположенных на упаковке. При этом не забывайте о том, что после употребления сухого корма, питомец захочет выпить воды, приблизительная норма – около 200 миллилитров воды. Молочные продукты не берут в расчет жидкости. Не лишним будет кормление кошки специальной травой. Вы и сами, наверное, замечали, что на прогулке многие домашние животные проявляют интерес к травам. Однако в холодное время года доступа к ним у животного нет, поэтому ветеринары советуют выращивать ее дома или покупать готовую в зоомагазинах. Пусть она также будет в пределах досягаемости животного постоянно. Если хотите побаловать питомца чем-то вкусненьким, то пусть это будут готовые консервы с каким-то оригинальным вкусом (а их очень много), чем любая пища со стола, от которой у кошки могут возникнуть боли. Помните, что при верном питании ваша кошка может прожить до двадцати лет.



Питание для собак: их также можно кормить готовыми кормами – консервными, полусухими или сухими. Помните только, что нельзя резко менять один вид корма на другой, попробуйте для начала давать что-то новое небольшими порциями. Следите за реакцией организма собаки на изменения. Не кормите собаку остатками с вашего стола, не давайте сладостей, копченостей и вареных костей. Пища для верных четвероногих друзей должна быть кашеобразная, желательно теплая. Щенкам мясо давайте не цельным куском, а разделяя на волокна, так им будет удобнее воспринимать пищу. Собачьи галеты и твердое печенье для животных полезно для десен и зубов. Миска со свежей водой – обязательное «блюдо» для собаки, особенно если вы используете для нее сухой корм.

