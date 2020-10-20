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Отправили на удаленку из-за коронавируса 314 классов в школах Новосибирской области

11:53 20.10.2020 Фото: pixabay.com
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В детских садах зарегистрировано 81 заболевший, из них – 30 детей, закрыты на карантин 38 групп.

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Министерство образования Новосибирской области продолжает держать на контроле эпидемиологическую ситуацию в образовательных организациях региона, в системе образования удалось не допустить распространения инфекции. Об актуальной информации сообщил 20 октября на брифинге министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
В настоящее время 130 классов в 49 школах перешли на очную форму обучения после проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий, снят карантин в двух школах в Болотнинском районе и одной в Баганском районе, а также в 10 группах семи детских садов. В связи с коронавирусом остаются на контроле 435 человек, в том числе 314 детей, 314 классов переведены на дистанционное обучение. В детских садах зарегистрировано 81 заболевший, из них – 30 детей, закрыты на карантин 38 групп.

Говоря о ситуации с ОРВИ, было отмечено, что полностью приостановлена деятельность одной школы в Краснозерском районе, частично приостановлена деятельность 31 школе и 62 дошкольных учреждений.

«В сегодняшней ситуации необходимо особенно ответственно подходить к масочному режиму и к собственной безопасность, соблюдать все необходимые требования и предписания. Общая ответственность всех участников образовательного процесса позволит успешнее справиться с текущей ситуацией», – отметил Сергей Федорчук.

Также министр образования региона обратил внимание, что каникулы в образовательных организациях планируются с конца октября. Точная дата их начала будет определена в ближайшее время. При этом рассматривается возможность продления каникул до двух недель – этот вопрос пока обсуждается и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Напомним, что в Новосибирской области создан оперативный штаб по вопросам прохождения учебного года. Заседания штаба проводятся в режиме видеоконференцсвязи с участием глав муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, что позволяет оперативно рассматривать и принимать решения по всем вопросам, связанным с работой образовательных организаций.

Источник: nso.ru

COVID-19 коронавирус пандемия учебный год школа Сергей Федорчук
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