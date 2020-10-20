В первую очередь обратите внимание на качество профиля. Он выполняется из ПВХ. Этот материал не боится мороза, влагоустойчив, не подвергается отрицательному воздействию ультрафиолета. Он совершенно экологичен и безопасен для здоровья человека.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
• Пластик должен быть однородным и гладким. Зернистая поверхность - признак подделки.
• Цвет профиля помимо белого может быть любым, например с имитацией деревянной поверхности.
• Толщина пластикового профиля оказывает влияние на теплопроводность и звукоизоляцию изделия. Толщина основы окна напрямую зависит от количества воздушных камер.
• Камеры профиля - небольшие пустоты, заполненные воздухом, Чаще всего фирмы изготавливают окна с количеством камер от 2 до 5.
• Двухкамерные используют для остекления балконов и лоджий.
• Для помещений - трех- и четырехкамерные окна.
• При желании вы можете заказать пяти- и семикамерные окна.
• У качественного окна - надежная фурнитура. Она изготавливается из легированной стали и обладает устойчивостью к коррозии.
• Лучшие образцы способны выдержать 60000 открываний и закрываний за свою жизнь.
• И последнее. Чтобы окно прослужило вам не одно десятилетие, оно должно быть установлено бригадой монтажников.
• Пластик должен быть однородным и гладким. Зернистая поверхность - признак подделки.
• Цвет профиля помимо белого может быть любым, например с имитацией деревянной поверхности.
• Толщина пластикового профиля оказывает влияние на теплопроводность и звукоизоляцию изделия. Толщина основы окна напрямую зависит от количества воздушных камер.
• Камеры профиля - небольшие пустоты, заполненные воздухом, Чаще всего фирмы изготавливают окна с количеством камер от 2 до 5.
• Двухкамерные используют для остекления балконов и лоджий.
• Для помещений - трех- и четырехкамерные окна.
• При желании вы можете заказать пяти- и семикамерные окна.
• У качественного окна - надежная фурнитура. Она изготавливается из легированной стали и обладает устойчивостью к коррозии.
• Лучшие образцы способны выдержать 60000 открываний и закрываний за свою жизнь.
• И последнее. Чтобы окно прослужило вам не одно десятилетие, оно должно быть установлено бригадой монтажников.
Для безопасности детей
С наступлением тепла жители Бердска все чаще открывают окна. Если в доме есть маленькие дети, открытое окно может стать причиной несчастного случая. Поэтому, устанавливая окно в квартире, в которой проживают дети, нужно в первую очередь позаботиться о безопасности.
С наступлением тепла жители Бердска все чаще открывают окна. Если в доме есть маленькие дети, открытое окно может стать причиной несчастного случая. Поэтому, устанавливая окно в квартире, в которой проживают дети, нужно в первую очередь позаботиться о безопасности.
Как исключить несчастные случаи?
Установить детский замок-блокиратор. Это позволит фиксировать окно на ключ в двух положениях: закрытом или откидном.
Ребенок не сможет открыть окно, зафиксированное в закрытом положении.
Также родители могут оставить окно, фиксированное на ключ, в откидном положении. Так вы обеспечите доступ свежего воздуха, не опасаясь за безопасность ребенка.
Ручка-замок позволяет закрыть окно на ключ и исключить открывание окна.
Оконная система «няня» позволяет родителям заблокировать открывание окна в их отсутствие. Так блокируется поворотное положение, а откидное дает доступ свежему воздуху.Съемная ручка - наиболее простой вариант. В этом случае вместо ручки вставляется декоративная заглушка.
Установить детский замок-блокиратор. Это позволит фиксировать окно на ключ в двух положениях: закрытом или откидном.
Ребенок не сможет открыть окно, зафиксированное в закрытом положении.
Также родители могут оставить окно, фиксированное на ключ, в откидном положении. Так вы обеспечите доступ свежего воздуха, не опасаясь за безопасность ребенка.
Ручка-замок позволяет закрыть окно на ключ и исключить открывание окна.
Оконная система «няня» позволяет родителям заблокировать открывание окна в их отсутствие. Так блокируется поворотное положение, а откидное дает доступ свежему воздуху.Съемная ручка - наиболее простой вариант. В этом случае вместо ручки вставляется декоративная заглушка.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com