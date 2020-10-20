ВАЖНО ЗНАТЬ!



• Пластик должен быть однородным и гладким. Зернистая поверхность - признак подделки.

• Цвет профиля помимо белого может быть любым, например с имитацией деревянной поверхности.

• Толщина пластикового профиля оказывает влияние на теплопроводность и звукоизоляцию изделия. Толщина основы окна напрямую зависит от количества воздушных камер.

• Камеры профиля - небольшие пустоты, заполненные воздухом, Чаще всего фирмы изготавливают окна с количеством камер от 2 до 5.

• Двухкамерные используют для остекления балконов и лоджий.

• Для помещений - трех- и четырехкамерные окна.

• При желании вы можете заказать пяти- и семикамерные окна.

• У качественного окна - надежная фурнитура. Она изготавливается из легированной стали и обладает устойчивостью к коррозии.

• Лучшие образцы способны выдержать 60000 открываний и закрываний за свою жизнь.

• И последнее. Чтобы окно прослужило вам не одно десятилетие, оно должно быть установлено бригадой монтажников.

