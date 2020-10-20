Кому дадут деньги на школьную форму в Бердске, объяснили чиновники

Многодетная семья может получить выплату на каждого ребенка, обучающегося в школе региона, раз в год.

Многодетная семья может получить выплату на каждого ребенка, обучающегося в школе региона, раз в год

В этом году в Новосибирской области выплату на школьную форму оформили на 33 344 детей из многодетных семей. Размер выплаты составляет 2 тысячи рублей.

Как сообщили в областном министерстве труда и социального развития, в регионе родители из малоимущих семей также могут получить помощь в размере 300 рублей на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста. Количество получателей на сегодняшний день уже составило более 13 тысяч детей.

Единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей предоставляется многодетным родителям при поступлении ребенка в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области. Порядка 4 тысяч детей охвачены данной мерой региональной поддержки.

При поступлении ребенка из многодетной семьи в организацию высшего образования предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей.

Подать документы для оформления мер поддержки можно в центры социальной поддержки населения по месту жительства до 31 декабря текущего года.

В многодетных семьях Новосибирской области воспитывается более 50 тысяч детей школьного возраста. Многодетная семья может получить выплату на каждого ребенка, обучающегося в школе региона, раз в год.

Источник: nso.ru