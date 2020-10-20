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Что запрещено делать на Сергия Зимнего 20 октября 2020? Традиции, приметы и обряды дня

11:48 20.10.2020 Фото: pikist
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Сергей Зимний — народно-православный праздник, отмечаемый 20 октября (7 октября по старому стилю). Он посвящен памяти двух святых: Сергия Печерского и Сергия Нуромского (Вологодского).

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"Сергей зиму начинает — инеем траву бьет"

История

Преподобный Сергий Печерский жил в XIII веке. За верное неизменное следование заветам Христа и покорность воле настоятеля монастыря, где Сергий нес служение, он получил прозвище Послушливый.

Сергий Нуромский, или Вологодский жил позже — в XIV–XV века. Он пришел на Русь из Греции, чтобы стать учеником Сергия Радонежского, духовным совершенством которого восхищался. С благословения Сергия Радонежского подвижник ушел на север, чтобы жить в скиту на реке Нурме. Там, пережив много испытаний, он образовал Нуромскую обитель, в которой стал настоятелем. Могила святого, согласно преданию, обладала даром исцеления.

Сергей Зимний на Руси: приметы

В народе считалось, что с Сергея Зимнего начинается зима, в прежние времена в это время уже, как правило, выпадал первый снег, который не таял, и начинал устанавливаться санный путь.

Согласно приметам, если листья с деревьев к этому времени еще не облетели, осень может задержаться, но зато зима будет морозной и суровой.

Настоящую зиму ждали на Матрену Зимнюю (22 ноября), когда даже следа осени уже не оставалось. На Руси говорили:

«Сергей зиму начинает — инеем траву бьет, а Матрена зиме вспять повернуть не дает».

Традиции и запреты 20 октября

На Руси в этот день начинали готовить сани и зимнюю упряжь, а также заканчивали пересчитывать запасы. Были специальные запреты, которые стараются соблюдать и сегодня.

Например, 20 октября нельзя замешивать тесто, выпекать хлеб или жарить что-то на сковородке. Считалось, что Сергей Зимний, который предпочитает холод, может на такое разозлиться и наслать морозы.

В этот день старались не брать деньги в долг и самим ничего не одалживать. Также, согласно приметам, 20 октября нельзя принимать в дар вещи от малознакомых людей. Считается, что через чужие вещи и деньги можно «заразиться» чужими проблемами и неудачами.

Также в этот день нельзя ныть, жаловаться на судьбу, лить слезы о своей горькой доле. Согласно поверьям, суровому Сергею Зимнему это может не понравиться, и он подкинет еще бед и забот. Поэтому 20 октября нужно постараться сохранять оптимизм и смело смотреть в глаза будущему.

Источник: ФАН

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