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Празднование иконы Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской 20 октября. История иконы и в чем она помогает

11:58 20.10.2020 Фото: Википедия
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20 октября Русская Православная Церковь празднует память иконы Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской. Расскажем об истории иконы и в чем она помогает. Когда к ней обращаются?

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«Умиление» — так называется образ Богородицы, написанный по иконописному типу Елеуса

Икона Божией Матери «Умиление» Псково-Печерская: история

Богородица и Младенец Иисус действительно с умилением склоняют головы друг к другу. Автор этого образа благочестивый монах Арсений (Хитрош). Согаласно Преданию, прообразом послужила другая икона Божией Матери — Владимирская. Икона Божией Матери «Умиления» Псково-Печерская была написана в 1521 году. Перенесенная в Псково-Печерскую обитель, она стала чудотворной. Свидетельства о чудесах, которые произошли по молитве перед ней, доходят до наших дней.

Уже в 1524 году появились первые исторические свидетельства об исцелениях. Об иконе Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской писали: «Не только православным подаёт Богоматерь исцеления, но и от иноверных, сиречь от латин немецкия земли, приходящим с верою к Пречистой Богородице и к чудотворному Её образу, подает исцеление».

Но особую народную любовь и почитание, особенно среди жителей Пскова, икона получила, когда сохранила город от осады войсками польского короля Стефана Батория.

Известны также случаи исцеления незрячих людей. Вдова Мария Терентьева, живущая в Подкопорье за Невой, потеряла зрение. Около трех лет она ничего не видела, но с верой и молитвой пришла помолиться перед иконой Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской. После совершения молитвы женщина вновь прозрела. Крестьянин Потапий Григорьев в 1603 году также получил прозрение, хотя до этого не видел шесть лет.

Икона Божией Матери «Умиление» Псково-Печерская сыграла свою роль и в войне 1812 года. В битве против войск Наполеона недруги в определенный момент заняли Полоцк. Пскову угрожала огромная опасность.  По просьбе жителей города был проведен крестный ход с иконами, одной из которых был образ «Умиление». По молитве случилось чудо: русское воинство отбило Полоцк и Псков остался в безопасности. В память об этом чудесном событии Печерский монастырь получил еще один новый храм, посвященный святому Божьему Архистратигу Михаилу (1815-1827 год). А чудотворную икону Божией Матери «Умиление» поместили на хранение у правого клироса.

Существует традиция: начиная с 1892-го и вплоть до 1914-го, в сентябре (8-30) Псково-Печерскую икону «Умиление» переносили в Ригу. В Риге совершался крестный ход, образ приносили во все православные храмы города и в дома к людям. Существовали четкие правила:

  • Время прибытия иконы согласовывали с железной дорогой, но оно обязательно укладывалось в срок с 8 по 30 сентября.
  • Накануне всегда готовили утварь для крестного хода.
  • Икону встречало само городское руководство.
  • Для встречи и проводов иконы Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской духовенство надевало свое самое лучшее облачение.

В чем помогает икона Божией Матери «Умиление» Псково-Печерская

Традиционно перед иконой молятся:

  • об исцелении;
  • о возвращении зрения;
  • о помощи в любых делах;
  • о защите от недругов и недоброжелателей.

Источник: pravmir

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