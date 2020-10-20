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Сорвать Олимпиаду в Токио пытаются российские хакеры, уверены в США

14:00 20.10.2020 Фото: скриншот reuters.com
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В марте было решено, что Олимпийские игры-2020 пройдут летом 2021 года из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.

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США и Великобритания призывают россиян к хакерским атакам и кибератакам на Олимпиаду

Россию заподозрили в попытках сорвать Олимпийские игры в Токио. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности Великобритании и спецслужбы США.

По информации источника, российская военная разведка планировала кибератаку на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года. Причем срыв соревнований якобы планировался задолго до их переноса на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Великобритания и США утверждают также, что российская киберразведка имела влияние на организаторов Игр, логистические службы и спонсоров.

7 октября сообщалось, что оргкомитет летней Олимпиады в Токио решил сократить расходы на проведение соревнований на 284 миллиона долларов. Сэкономить планируется за счет сокращения числа присутствующих на Играх официальных лиц.

В марте было решено, что Олимпийские игры-2020 пройдут летом 2021 года из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.

кибератака русский хакер сша
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