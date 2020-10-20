Пульмонология переполнена - 150 пациентов вместо 90: Отказалась лечиться в коридоре больная пневмонией с температурой выше 39 градусов жительница Бердска

Бердчанка предпочла лечиться дома, чем лежать на сквозняке на кушетке. В отделении нет ни одной свободного места.

В пандемию многие бердчане предпочитают лечиться дома, а не в стационаре

С температурой выше 39 градусов пять часов не могла вызвать врача жительница Бердска.

- Минимум простыла или где-то бациллы нахватала. Я отдыхала в санатории, а там все больные. Приезжают здоровые, а через три-четыре дня провожают их. Я, видимо, вирус там и подцепила. Две недели пробыла и попросилась домой. Мне сказали, чтобы я написала заявление. Я, мол, какое заявление, ключи на стол и пошла. Говорили, что нельзя так. Написала и указала причину: хочу домой. Приехала вчера домой с температурой 39 градусов. Позвонила в «скорую», а мне там сказали: вызывайте утром врача на дом, мы вам ничем помочь не можем. Я говорю: хорошо, буду стараться. Я с 8.00 до 12.00 только этим и занималась. Все линии заняты. Никто нигде не отвечает. Звонила по двум номерам в регистратуру. Ничего не получилось. Дочь моя из другого города связалась с регистратурой днем, вызвала врача. Приехала «скорая», - рассказала вечером 19 октября 58-летняя Елена Александровна.

Скорая помощь отвезла бердчанку в горбольницу, где ей сделали КТ и отвезли в пульмонологию. Там ее осмотрели, сказали, что пневмония «хорошая», взяли мазки на коронавирус.

- Хотели меня госпитализировать, но врач посмотрела на меня и сказала, что меня ей жалко. «У меня, - говорит, - 90 коек, а пациентов 140. 50 человек лежат в коридорах. Ни одной кушетки, ни одного диванчика не осталось». Я сказала, что меня это не устраивает, я заболею здесь совсем. Врач мне расписала лечение. Таблетки пить, ставить уколы. И отпустила домой. Сказала, что они будут за мной следить. Телефон взяла. Я, конечно, согласна. Чем лежать на сквозняке в коридоре, где все кашляют, лучше находиться дома.

Елена Александровна живет одна. Теперь будет просить соседку, чтобы она сходила ей за лекарством. Написали много чего, отметила бердчанка. Конечно, будет осторожна. Пакет с деньгами оставит под дверью и позвонит. Так же заберет и лекарства.

Врача бердчанка так и не дождалась. Благодарна сотрудникам скорой помощи.

-Мужчина такой порядочный, мне и руку подавал, потому что меня в разные стороны бросает, кашель забивает. Он меня и КТ свозил и в пульмонологию увез.

Елена Александровна полагает, что могла заразиться в санатории. И теперь сожалеет, что во время пандемии отправилась укреплять здоровье.

-Санатории только открылись и впору их закрывать. Может, осталась бы здорова, если туда не поехала бы. Должна была ехать в апреле, но путевку попросили вернуть. И только открылись — все по новой.

Елена Александровна смогла поговорить с корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск» только несколько минут. На протяжении недолгой беседы ее мучил удушающий кашель.

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