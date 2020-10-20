20.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Пульмонология переполнена - 150 пациентов вместо 90: Отказалась лечиться в коридоре больная пневмонией с температурой выше 39 градусов жительница Бердска

15:15 20.10.2020, Галина Панчева Фото: pexels.com
1 1

Бердчанка предпочла лечиться дома, чем лежать на сквозняке на кушетке. В отделении нет ни одной свободного места.

% name% title
В пандемию многие бердчане предпочитают лечиться дома, а не в стационаре
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Пульмонология переполнена - 150 пациентов вместо 90: Отказалась лечиться в коридоре больная пневмонией с температурой выше 39 градусов жительница БердскаПереводят на дистанционку 4-й класс из-за COVID-19 лицея №6 в микрорайоне Южный Бердска. Заболел мальчикЕщё 168 новостейСюжет: Лечение COVID-19 в БердскеПульмонология переполнена - 150 пациентов вместо 90: Отказалась лечиться в коридоре больная пневмонией с температурой выше 39 градусов жительница БердскаБудто Бог пришел: Чуть не расплакалась при виде врача ожидавшая его 5 дней больная COVID-19 Лидия Григорьева из БердскаЕщё 201 новостей

С температурой выше 39 градусов пять часов не могла вызвать врача жительница Бердска.

- Минимум простыла или где-то бациллы нахватала. Я отдыхала в санатории, а там все больные. Приезжают здоровые, а через три-четыре дня провожают их. Я, видимо, вирус там и подцепила. Две недели пробыла и попросилась домой. Мне сказали, чтобы я написала заявление. Я, мол, какое заявление, ключи на стол и пошла. Говорили, что нельзя так. Написала и указала причину: хочу домой. Приехала вчера домой с температурой 39 градусов. Позвонила в «скорую», а мне там сказали: вызывайте утром врача на дом, мы вам ничем помочь не можем. Я говорю: хорошо, буду стараться. Я с 8.00 до 12.00 только этим и занималась. Все линии заняты. Никто нигде не отвечает. Звонила по двум номерам в регистратуру. Ничего не получилось. Дочь моя из другого города связалась с регистратурой днем, вызвала врача. Приехала «скорая», - рассказала вечером 19 октября 58-летняя Елена Александровна.

Скорая помощь отвезла бердчанку в горбольницу, где ей сделали КТ и отвезли в пульмонологию. Там ее осмотрели, сказали, что пневмония «хорошая», взяли мазки на коронавирус.

- Хотели меня госпитализировать, но врач посмотрела на меня и сказала, что меня ей жалко. «У меня, - говорит, - 90 коек, а пациентов 140. 50 человек лежат в коридорах. Ни одной кушетки, ни одного диванчика не осталось». Я сказала, что меня это не устраивает, я заболею здесь совсем. Врач мне расписала лечение. Таблетки пить, ставить уколы. И отпустила домой. Сказала, что они будут за мной следить. Телефон взяла. Я, конечно, согласна. Чем лежать на сквозняке в коридоре, где все кашляют, лучше находиться дома.

Елена Александровна живет одна. Теперь будет просить соседку, чтобы она сходила ей за лекарством. Написали много чего, отметила бердчанка. Конечно, будет осторожна. Пакет с деньгами оставит под дверью и позвонит. Так же заберет и лекарства.

Врача бердчанка так и не дождалась. Благодарна сотрудникам скорой помощи.

-Мужчина такой порядочный, мне и руку подавал, потому что меня в разные стороны бросает, кашель забивает. Он меня и КТ свозил и в пульмонологию увез.

Елена Александровна полагает, что могла заразиться в санатории. И теперь сожалеет, что во время пандемии отправилась укреплять здоровье.

-Санатории только открылись и впору их закрывать. Может, осталась бы здорова, если туда не поехала бы. Должна была ехать в апреле, но путевку попросили вернуть. И только открылись — все по новой.

Елена Александровна смогла поговорить с корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск» только несколько минут. На протяжении недолгой беседы ее мучил удушающий кашель.

____________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

COVID-19 коронавирус переполнена пневмония пульмонология Елена Александровна Бердское отделение пульмонологии ЦГБ
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы предпочли бы лечиться дома?

Аноним, 20 октября 2020 15:48
Воэможно правильное решение, все можно организовать в домашних комфортных условиях, чем "болтаться" в коридоре...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Умерла мать Бондарчука актриса Ирина Скобцева
16:04 20-10-2020
Умерла мать Бондарчука актриса Ирина Скобцева
Скончался от рака легендарный диджей Хосе Падилья на Ибице
16:04 20-10-2020
Скончался от рака легендарный диджей Хосе Падилья на Ибице
БердскФото дня: Растянулись в огромную очередь на улице за лекарством к аптеке под дождем простуженные жители Бердска
16:00 20-10-2020
Фото дня: Растянулись в огромную очередь на улице за лекарством к аптеке под дождем простуженные жители Бердска
Что нельзя делать в день Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2020 года
15:57 20-10-2020
Что нельзя делать в день Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2020 года
Зачем российских пассажиров будут отслеживать по Bluetooth и Wi-Fi через смартфоны?
15:50 20-10-2020
Зачем российских пассажиров будут отслеживать по Bluetooth и Wi-Fi через смартфоны?
БердскМэр утвердил: Сколько домов и какой этажности построят на скандальном пустыре в Южном микрорайоне Бердска?
15:48 20-10-2020
Мэр утвердил: Сколько домов и какой этажности построят на скандальном пустыре в Южном микрорайоне Бердска?
БердскКанцтовары на 27 000 рублей от благотворителей Бердска доставит 140 больным туберкулезом детям волонтер Вячеслав Останин
15:45 20-10-2020
Канцтовары на 27 000 рублей от благотворителей Бердска доставит 140 больным туберкулезом детям волонтер Вячеслав Останин
Когда введут режим нерабочих дней из-за второй волны пандемии в России? Стало известно
15:32 20-10-2020
Когда введут режим нерабочих дней из-за второй волны пандемии в России? Стало известно
Требуют закрыть мечеть Пантен из-за расправы над учителем во Франции
15:30 20-10-2020
Требуют закрыть мечеть Пантен из-за расправы над учителем во Франции
Как выбирать семена для рассады? 7 признаков качественных семян
15:16 20-10-2020
Как выбирать семена для рассады? 7 признаков качественных семян