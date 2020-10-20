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COVID-19 выведен искусственно? Кто и когда мог воспроизвести вирус в лаборатории, Онищенко рассказал

13:45 20.10.2020 Фото: pixabay.com
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Человечество вступает в такой технический уклад, в котором "будут доминировать достижения биотехнологий, синтетической биологии, когда можно создать не только искусственный вирус, но и искусственную жизнь".

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Коронавирус преодолел межвидовой барьер

Об опасности эпидемий рукотворных вирусных инфекций в будущем предупредили эксперты Совета безопасности России. По их мнению, о такой возможности свидетельствуют развитие пандемии коронавируса COVID-19. Поэтому научный совет при Совбезе предложил прописать в документах стратегического планирования изменения, касающиеся источников угроз биологической безопасности, связанных с созданием искусственных вирусов.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН подтвердил обоснованность таких опасений.

«Мы вступаем в шестой технологический уклад, где будут доминировать достижения биотехнологий, синтетической биологии, когда можно создать не только искусственный вирус, но и искусственную жизнь. Мы это видели на овечках Долли, на искусственной бактерии «Синтия». Нам нужно создавать правовой механизм контроля не столько за биологическим, сколько за генетическим оружием. Актуальность таких механизмов очень высока, потому что возможности науки сегодня огромны», - подчеркнул Онищенко.

Однако в искусственное происхождение коронавируса COVID-19 он верит с трудом

«В 2013 году совместно китайцы и американцы провели полное геномное секвенирование коронавируса и обратную рестрикцию. На это счет была опубликована научная работа. Но там не было ничего такого, что могло изменить его свойства, был просто воспроизведен тот же самый вирус. Просто было доказано, что это можно сделать, не только с коронавирусом, но и с любым другим. Коронавирус преодолел межвидовой барьер, с мелких млекопитающих, перепончатокрылых он перешел на человека. Но ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно. Но могли и помочь», - отметил собеседник НСН.

Источник: nsn.fm

COVID-19 коронавирус пандемия Геннадий Онищенко
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