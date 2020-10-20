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Туриндустрия потеряла 600 млрд рублей из-за пандемии COVID-19

15:15 20.10.2020
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В России стартовал полноценный летний туристический сезон. В настоящее время возобновлено авиасообщение с рядом стран.

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Потери российской туротрасли от отсутствия иностранных туристов составят 600 млрд рублей

В Ростуризме заявили, что ежегодный оборот отрасли составляет 3,7 трлн рублей.
Ущерб российской туротрасли от отсутствия иностранных туристов в 2020 году составит 600 млрд рублей от ежегодного оборота отрасли в 3,7 трлн рублей. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу РБК.
"С учетом того, что у нас международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, у нас сейчас прогноз, что 600 млрд рублей по итогам года составят потери по въездным потокам, - сказала она. - Окончательные цифры будут ближе к концу года. Конечно, очень многое будет зависеть от динамики того, как дальше у нас будут закрываться границы, но в целом пока прогнозы такие".

"3,7 трлн рублей - это в целом оборот и доходы отрасли от внутреннего и въездного туризма, то есть в эту цифру входят все показатели, поэтому < ...> это те деньги, которые крутятся в отрасли, это то, что бы заработала отрасль", - пояснила Догузова.

Крупных банкротств в туристической отрасли за весь сезон не зафиксировано, рынок покинули менее 1% компаний, сообщила Догузова. "Отрасль выстояла. Крупных, резонансных банкротств нет. Текучка есть всегда в рамках статистической погрешности. У нас менее одного процента ухода игроков с рынка. < ...> Плавный уход [игроков], без каких-то тяжелых последствий для туристов", - сказала она.

Догузова также отметила позитивные итоги сезона. "С учетом всех тяжелых обстоятельств < ...> нам удалось минимизировать потери, и если смотреть на непосредственно летние месяцы и на курортные территории, < ...> то нам удалось дойти до 70%-ного уровня по сравнению с прошлым годом", - пояснила глава Ростуризма.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. Правительство РФ поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ. Затем с первого июня правительство России начало поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма, а 1 июля 2020 года в России стартовал полноценный летний туристический сезон. В настоящее время возобновлено авиасообщение с рядом стран.

Источник: ТАСС

потери туризм туристическая отрасль
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