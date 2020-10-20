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Закрыли детский сад из-за заболевшего повара COVID-19 в Новосибирске

12:34 20.10.2020 Фото: pixabay.com
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"Сейчас проводится эпидрасследование. После проверки будем принимать дальнейшее решение", — рассказал министр.

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В Новосибирске из-за коронавируса закрыли детский сад: там заболел повар

Во вторник, 20 октября, стало известно о том, что в Новосибирске из-за коронавируса закрыли на карантин детский сад №435. Об этом сообщил министр образования Сергей Федорчук.

— Там коронавирус обнаружили у повара. Сейчас проводится эпидрасследование. После проверки будем принимать дальнейшее решение, — рассказал министр.

Также Сергей Федорчук отметил, что в регионе коронавирусом болеют около 500 школьников.

Напомним, количество заболевших коронавирусом с каждым днем растет. Об этом сообщает оперштаб регионального правительства. В регионе продлен режим повышенной готовности до конца октября. В общественных местах люди обязаны быть в масках, а также соблюдать социальную дистанцию.

детсад карантин повар Сергей Федорчук
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