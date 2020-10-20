Исчезли антибиотики Амоксициллин и Цефтриаксон для лечения пневмонии и бронхита в пандемию в аптеках Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» провел эксперимент и посмотрел, какие антибиотики еще остались у фармацевтов.

Люди выстраиваются в очередь за лекарством

На 20 октября зафиксирован большой всплеск заболеваемости простудно-вирусными заболеваниями. И с каждым днём устанавливаются новые рекорды по количеству зараженных COVID-19. Ежедневно к нам обращаются взволнованные читали, которые уже неделями ждут врача на дом, больные по рекомендациям Минздрава региона не могут заниматься самолечением, а когда им все-таки выписывают заветный рецепт, в аптеках нет нужного лекарства. Как сообщают СМИ Новосибирска, из аптек города исчезли антибиотики. "Курьер. Среда. Бердск" провел собственный эксперимент и выяснил, можно ли купить лекарства в аптеках Бердска.

Мы побывали в четырех аптеках города: «Мелодия здоровья», «Аптека Бердска», «Фармакопейка», « Аптека 54» и узнали, какие из антибиотиков, которые используются при лечении пневмонии и бронхита, есть в наличии на 20 октября в Бердске. Искали мы Амоксициллин (пенициллиновый ряд), Азитромицин (аминогликозид), Левофлоксацин (фторхиноловые препараты), Цефтриаксон (цефалоспориновые препараты).

В «Мелодии здоровья» нет ни одного из перечисленных антибиотиков. Когда будут, фармацевт не знает. Говорит, как появится на складах, произойдет автоматическая закупка препараторов.

В «Аптеке 54» из 4 лекарств есть только один Амоксициллин, дату приема другие антибиотиков, также не знают.

Такая же ситуация с наличием лекарства в «Фармакопейке», также имеется только один Амоксицилин.

Придя в «Аптеку 54», первое, что мы видим: большая очередь, которая начинается прямо с улицы. Из интересующих нас препаратов нет только Левофлоксацина. Однако фармацевт утверждает, другие остались в небольшом количестве.

Впадать в отчаянье и предаваться панике не стоит, как нам сообщил один из фармацевтов, врачи сегодня подбирают аналог этим препаратам, которые также эффективно справляются с вирусными заболеваниями.

19 октября прошло совещание, на котором правительство Новосибирской области поручила Юрию Пехову усилить контроль за поступлением медикаментов в аптеки региона. Он поручил региональному минздраву провести совещание с главным инфекционистом-пульмонологом Новосибирской области с целью проведения ежедневной коррекции схем лечения пневмоний, внебольничных и ковидных пневмоний с учетом имеющихся в аптечных сетях аналогичных лекарственных средств.

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