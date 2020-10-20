20.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Исчезли антибиотики Амоксициллин и Цефтриаксон для лечения пневмонии и бронхита в пандемию в аптеках Бердска

14:09 20.10.2020, Дарья Моисеенко Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

«Курьер. Среда. Бердск» провел эксперимент и посмотрел, какие антибиотики еще остались у фармацевтов.

% name% title
Люди выстраиваются в очередь за лекарством
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Исчезли антибиотики Амоксициллин и Цефтриаксон для лечения пневмонии и бронхита в пандемию в аптеках БердскаБудто Бог пришел: Чуть не расплакалась при виде врача ожидавшая его 5 дней больная COVID-19 Лидия Григорьева из БердскаЕщё 165 новостей

На 20 октября зафиксирован большой всплеск заболеваемости простудно-вирусными заболеваниями. И с каждым днём устанавливаются новые рекорды по количеству зараженных COVID-19. Ежедневно к нам обращаются взволнованные читали, которые уже неделями ждут врача на дом, больные по рекомендациям Минздрава региона не могут заниматься самолечением, а когда им все-таки выписывают заветный рецепт, в аптеках нет нужного лекарства. Как сообщают СМИ Новосибирска, из аптек города исчезли антибиотики. "Курьер. Среда. Бердск" провел собственный эксперимент и выяснил, можно ли купить лекарства в аптеках Бердска.

Мы побывали в четырех аптеках города: «Мелодия здоровья», «Аптека Бердска», «Фармакопейка», « Аптека 54» и узнали, какие из антибиотиков, которые используются при лечении пневмонии и бронхита, есть в наличии на 20 октября в Бердске. Искали мы Амоксициллин (пенициллиновый ряд), Азитромицин (аминогликозид), Левофлоксацин (фторхиноловые препараты), Цефтриаксон (цефалоспориновые препараты).

В «Мелодии здоровья» нет ни одного из перечисленных антибиотиков. Когда будут, фармацевт не знает. Говорит, как появится на складах, произойдет автоматическая закупка препараторов.

В «Аптеке 54» из 4 лекарств есть только один Амоксициллин, дату приема другие антибиотиков, также не знают.

Такая же ситуация с наличием лекарства в «Фармакопейке», также имеется только один Амоксицилин.

Придя в «Аптеку 54», первое, что мы видим: большая очередь, которая начинается прямо с улицы. Из интересующих нас препаратов нет только Левофлоксацина. Однако фармацевт утверждает, другие остались в небольшом количестве.

Впадать в отчаянье и предаваться панике не стоит, как нам сообщил один из фармацевтов, врачи сегодня подбирают аналог этим препаратам, которые также эффективно справляются с вирусными заболеваниями.

19 октября прошло  совещание, на котором  правительство Новосибирской области поручила Юрию Пехову усилить контроль за поступлением медикаментов в аптеки региона. Он поручил региональному минздраву провести совещание с главным инфекционистом-пульмонологом Новосибирской области с целью проведения ежедневной коррекции схем лечения пневмоний, внебольничных и ковидных пневмоний с учетом имеющихся в аптечных сетях аналогичных лекарственных средств.

__________________________________________________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

антибиотики коронавирус пандемия смерть от COVID-19
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас были трудности с приобретением антибиотиков?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЧто за инсталляция появилась у Fix Price в здании "Старого универмага" в Бердске?
14:12 20-10-2020
Что за инсталляция появилась у Fix Price в здании
БердскИсчезли антибиотики Амоксициллин и Цефтриаксон для лечения пневмонии и бронхита в пандемию в аптеках Бердска
14:09 20-10-2020
Исчезли антибиотики Амоксициллин и Цефтриаксон для лечения пневмонии и бронхита в пандемию в аптеках Бердска
Сорвать Олимпиаду в Токио пытаются российские хакеры, уверены в США
14:00 20-10-2020
Сорвать Олимпиаду в Токио пытаются российские хакеры, уверены в США
COVID-19 выведен искусственно? Кто и когда мог воспроизвести вирус в лаборатории, Онищенко рассказал
13:45 20-10-2020
COVID-19 выведен искусственно? Кто и когда мог воспроизвести вирус в лаборатории, Онищенко рассказал
БердскОбвиняемый в махинациях на 8,3 млн рублей с коллектором директор «Росстроя» подписал проект нового водовода на ул. Лунной в Бердске
13:45 20-10-2020
Обвиняемый в махинациях на 8,3 млн рублей с коллектором директор «Росстроя» подписал проект нового водовода на ул. Лунной в Бердске
Как сделать макияж на Хэллоуин 2020?
13:34 20-10-2020
Как сделать макияж на Хэллоуин 2020?
БердскКадровый переворот: Нового управделами назначили в мэрии Бердска
13:32 20-10-2020
Кадровый переворот: Нового управделами назначили в мэрии Бердска
Скончались 6 пациентов зараженных COVID-19 за сутки на 20 октября в регионе
13:26 20-10-2020
Скончались 6 пациентов зараженных COVID-19 за сутки на 20 октября в регионе
Обнаружено 169 новых зараженных COVID-19 за сутки на 20 октября 2020 в Новосибирской области
13:16 20-10-2020
Обнаружено 169 новых зараженных COVID-19 за сутки на 20 октября 2020 в Новосибирской области
Как заморозить баклажаны на зиму правильно
13:04 20-10-2020
Как заморозить баклажаны на зиму правильно