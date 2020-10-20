За что осудят экс-главу планетария в Новосибирске повторно, стало известно

Ученому в 2018 году инкриминировалось получение взятки, а в ходе судебного разбирательства обвинение было переквалифицировано на более мягкую статью «Злоупотребление должностными полномочиями».

Дело экс-директора планетария Масликова пошло на третий круг

Ученому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Октябрьский районный суд Новосибирска в третий раз начнет рассмотрение уголовного дела бывшего директора Большого новосибирского планетария Сергея Масликова, сообщил сам ученый в социальных сетях.

Решение о возврате материалов дела в районный суд принял Новосибирский областной суд.

«Дело снова вернется в районный суд, где и будет рассматриваться заново. Я со своими защитниками поддерживал решение районного суда и просил суд вернуть дело в прокуратуру. Но на самом деле никто не знает — какой вариант лучше. Жизнь покажет. Теперь месяца через полтора начнется новое рассмотрение моего дела. Перепихивание дела между судом и прокуратурой закончилась в пользу последней. Кажется, что система работает сама по себе, и я ей уже сильно то и не нужен (2 года и 8 месяцев со дня начала дела)», — написал Масликов на своей странице в «Фэйсбуке».

На пересмотр дело пошло из-за опечатки, которую не заметил суд первой инстанции, но которую не пропустил областной суд.

«В декабре прошлого года, перед окончанием суда, прокурор в спешном порядке переделывала обвинение. Для этого она заменяла слова «взятка» на слова «злоупотребление должностными полномочиями». Как это бывает при спешке, в одном месте слово «взятка» осталось… Оно стало одним из доводов областного суда при отмене приговора», — пояснил Масликов.

Ученому в 2018 году инкриминировалось получение взятки, а в ходе судебного разбирательства обвинение было переквалифицировано на более мягкую статью «Злоупотребление должностными полномочиями». По мнению следствия, он незаконно сдавал в аренду видеоаппаратуру, световое и звуковое оборудование.

Суд первой инстанции не нашел в материалах уголовного дела личной корысти со стороны Масликова и вынес оправдательный приговор, но Новосибирский областной суд не согласился с этим решением и поручил рассмотреть дело заново.

Источник: ndn.info