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«Тяжелая, будто бревно»: Поймал в озере щуку весом 9 килограммов житель Новосибирска

12:45 20.10.2020 Фото: предоставлено героем публикации nsk.kp.ru
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Чтобы ее вытащить, рыбаку понадобилась помощь друга.

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Щука весила 8,8 килограммов

Петр Звеков из Новосибирска поймал в озере у села Новоалександровка щуку весом 9 килограммов. Рыбак рассказал, как смог вытащить из воду такую добротную рыбину.

— Приехали с товарищем рыбачить, сразу поймали на джиг щуку в полтора килограмма, следом — маленькую, грамм триста, а потом, спустя час, — вот эта большая бахнула. Тяжелая была, сначала казалось, будто бревно попалось. Очень долго боролись с ней, минут 20. Если бы не товарищ, я бы не справился, потому что он очень сильно помогал спиннинг держать. Приехали потом на дачу, взвесили, получилось почти 9 килограммов. Под ее весом аж подсак погнулся, — рассказал Петр Звеков.

Из щуки рыбак приготовил большой обед: голова, хребет и хвост пошли на уху, из филе сделал котлеты.

рыбак улов щука
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