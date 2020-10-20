Жуткий пожар в торговом центре тушили 56 огнеборцев

Работники ТЦ были оперативно эвакуированы, травмированных и пострадавших нет.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в кафе в Чите

20 октября поступило сообщение о возгорании площадью 300 кв.м. в кафе «Вкус» в Чите на перекрёстке улиц Лазо и Ярославского. Здание общепита было пристроено к двухэтажному торговому центру «FIX PRICE».

На место возгорания были направлены 20 единиц техники и 56 человек личного состава под руководством заместителя начальника УОП и ПАСР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Сергея Пельменёва, которые приступили к тушению спустя 4 минуты после сообщения о пожаре.

Работники ТЦ были оперативно эвакуированы, травмированных и пострадавших нет. Пожар был локализован на площади 1000 кв.м и был полностью ликвидирован за 50 минут. На месте работают сотрудники управления организации пожаротушения и испытательная пожарная лаборатория, идёт разборка и проливка места возгорания.



Источник: 75.mchs.gov.ru