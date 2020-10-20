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Требуют закрыть мечеть Пантен из-за расправы над учителем во Франции

15:30 20.10.2020
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Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом.

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Во Франции закроют мечеть за публикацию видео с критикой убитого учителя

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что потребовал закрыть мечеть в коммуне Пантен в пригороде Парижа Сен-Сен-Дени, которая ранее распространила на своей странице в Facebook видео c жалобой на убитого под Парижем учителя.

"Я попросил префекта Сен-Сен-Дени закрыть мечеть Пантен... Сегодня эта мечеть будет закрыта, сегодня вечером префект подпишет свой запрет", - сказал Дарманен в эфире телеканала TF1.
Он отметил, что закрытие мечети связано с тем, что ее управляющий распространил сообщение, которое заключалось в том, что учителя, который позднее был убит, следует запугать. Речь идет о публикации с видео одного из родителей ученицы школы с критикой учителя.

Ранее сообщалось о задержании имама этой мечети. Он стал десятым задержанным в рамках ведущегося расследования. Всего в рамках этого дела были задержаны 15 человек.

Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.

В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции прошли акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже участвовали в том числе премьер-министр страны Жан Кастекс, ряд членов правительства, мэр города Анн Идальго. Двадцать первого октября во Франции пройдет национальная церемония прощания с убитым учителем.

Источник: РИА Новости

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