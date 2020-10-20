Обвиняемый в махинациях на 8,3 млн рублей с коллектором директор «Росстроя» подписал проект нового водовода на ул. Лунной в Бердске

Трубопровод ПСК «Вектор», выигравшая аукцион, должна проложить за 17,2 млн рублей до 25 декабря. Госэкспертизу проектная документация прошла еще в 2017 году. Трубы полиэтиленовые; из-за похожих Константин Михайленко арестован в феврале 2020-го.

Константин Михайленко, директор ООО "Росстрой" находится под арестом с февраля 2020 года

В понедельник, 19 октября, состоялся электронный аукцион по поиску подрядчика на сооружение нового водовода в Бердске. Власть предполагала потратить на прокладку трубопровода на пересечении улиц Космической и Лунной 21 млн рублей. Но в ходе торгов цена существенно снизилась.

Победителем стала ПСК «Вектор», предложившая наименьшую цену, - 17,2 млн. Всего в аукционе участвовало 4 потенциальных подрядчика, в том числе «РСУ-Сибирь», которое ведет глобальные работы по благоустройству в городском парке. Но этот участник был готов проложить новый водовод за сумму на 120 тыс. рублей больше.

Таким образом, с ООО ПСК «Вектор» заключат договор, согласно которому новый трубопровод в Микрорайоне, протяженностью около 200 метров, должен появиться не позднее 25 декабря 2020 года. Объект именуется «Водоснабжение Бердска. Водовод II-го подъема» (участок 1 этапа).

Будущий водовод представляет собой две нитки полиэтиленовых труб диаметром 600 мм «с обеспечением требуемого расхода воды и напора». Протяженность верхней нитки 696,6 м, протяженность нижней нитки – 713,7 м, протяженность перемычки между водоводом и существующим водопроводом – 41,3 м. Длина прокладываемого участка верхней нитки водовода в рамках настоящего контракта – 176,1 погонных метра, нижней — на 2,5 метра короче.

Согласно проекту при пересечении трассой водовода территории автостоянки и в местах, где не соблюдаются требования СНиП, например, на пересечение ул. Первомайской и пер. Урицкого, 11, трубопроводы прокладываются закрытым способом – методом горизонтального направленного бурения. При пересечении проектируемым водоводом существующих сетей напорной и самотечной канализации трубопроводы запроектированы в футляре из полиэтиленовых труб.

Подрядчику необходимо самостоятельно получить согласие на все действия, связанные с вскрытием грунта, и земляные работы. Гарантийный срок нового водовода — 5 лет.

Как сказано в аукционной документации, проект разработала компания «Росстрой», которая несколько лет назад прокладывала коллектор по ул. Первомайской в Бердске. В итоге появилось уголовное дело о мошенничестве с трубами на 8,3 млн рублей. На скамье подсудимых трое: замначальника бердского УКСа Юрий Бекетов, экс-директор управления капстроительства Алексей Егошин и руководитель «Росстроя» Константин Михайленко, подписавший проект нового водовода в Бердске еще до своего ареста. В документах закупки сказано, что проект прошел госэкспертизу еще в августе 2017 года, а смета утверждена в сентябре 2019-го.

Перерыв на экспертизу

Судебный процесс начался в феврале 2020 года. А 9 октября суд сделал перерыв на неопределенное время, запросив экспертизу документов, представленных «Росстроем». Как сообщал бухгалтер Михайленко предоставила суду оригиналы документов, по которым работала на прокладке коллектора 3-4 года назад компания «Росстрой». По мнению защиты, бумаги, в том числе квитанции об оплате труб и других материалов, на 100% доказывают, что никаких нарушений не было.

Якобы была официальная договоренность о том, что не будут использовать чугунные трубы, стыки которых разрушатся и сгниют через 5 лет, была сразу. Поэтому использовали более долговечные полипропиленовые трубы для прокладки нового канализационного коллектора под ул. Первомайской. Это, считает защита, было согласовано со всеми инстанциями, с надзорными службами.

По словам свидетелей, директор «Росстроя» заявил, что у него пытались «отжать» подряд на бердский коллектор еще в 2015 году (первый этап). Но после того, как он обратился в прокуратуру, «дело разрешилось». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», компания Михайленко должна была готовить площадку для строительства 4-моста через Обь, выносить коммуникации. Но после ареста контракт на 338 млн рублей расторгли.

Дело Бекетова

По версии следствия, 24 ноября 2015 года между управлением капстроительства (заказчик) и ООО «Росстрой» (подрядчик) заключен муниципальный контракт по строительству объекта «Самотечный канализационный коллектор по ул. Первомайская на участке от ул. Ленина, включая переход через ул. Вокзальная в Бердске». Цена контракта составляла более 17 млн рублей. Денежные средства для оплаты работ по контракту были выделены из областного и местного бюджетов.

Как полагает следствие, исполняя контракт, гендиректор общества и директор УКСа решили похитить часть бюджетных средств, выделенных на строительство коллектора: в ходе строительных работ вместо предусмотренных контрактом чугунных труб были применены более дешевые из полипропилена, стоимость которых, с учетом их монтажа, была завышена в несколько раз. Внесение недостоверных сведений в финансовые документы позволило обвиняемым похитить бюджетные денежные средства в размере свыше 1,5 млн рублей.

При аналогичных обстоятельствах «указанные лица», действуя уже совместно с заместителем директора МКУ «УКС», совершили, по версии следствия, еще 2 преступления при исполнении муниципальных контрактов, заключенных в 2016 и 2017 годах в целях дальнейшего строительства самотечного канализационного коллектора, похитив более 6,8 млн рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерального директора ООО «Росстрой» Константина Михайленко, директора и замдиректора бердского управления капитального строительства Алексея Егошина и Юрия Бекетова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах).

Напомним, что экс-директор УКСа Егошин уволился с должности по собственному желанию в конце 2019 года. Он отработал 6 лет на посту директора УКС. После его ухода зам Юрий Бекетов лишь месяц выполнял его обязанности.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», родные и знакомые Бекетова, не веря в его виновность, неоднократно выходили на акции протеста. Он его подельники провели в СИЗО несколько месяц. Сейчас они находятся под домашним арестом.

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