20.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Скончались 6 пациентов зараженных COVID-19 за сутки на 20 октября в регионе

13:26 20.10.2020 Фото: pixabay
0

Под медицинским наблюдением находятся 2 872 жителя области.

% name% title
Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

По данным оперативного штаба на утро 20 октября в регионе зарегистрировано 15 305 случаев COVID-19 (+169 за минувшие сутки), в том числе у 957 детей. 13 167 человек выписаны с выздоровлением (+86 за сутки).

Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 62 года, 67 лет и 74 года, и женщины в возрасте 67 лет, 68 лет и 72 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 539 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 120 человек. На ИВЛ – 45 пациентов.

Госпитализированы 52 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 490.

В больницы районов области госпитализированы 1 105 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 631 983 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 872 жителя области, 50 232 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 732 обращения, госпитализированы 30 пациентов.

COVID-19 зараженные коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда это закончится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЧто за инсталляция появилась у Fix Price в здании "Старого универмага" в Бердске?
14:12 20-10-2020
Что за инсталляция появилась у Fix Price в здании
БердскИсчезли антибиотики Амоксициллин и Цефтриаксон для лечения пневмонии и бронхита в пандемию в аптеках Бердска
14:09 20-10-2020
Исчезли антибиотики Амоксициллин и Цефтриаксон для лечения пневмонии и бронхита в пандемию в аптеках Бердска
Сорвать Олимпиаду в Токио пытаются российские хакеры, уверены в США
14:00 20-10-2020
Сорвать Олимпиаду в Токио пытаются российские хакеры, уверены в США
COVID-19 выведен искусственно? Кто и когда мог воспроизвести вирус в лаборатории, Онищенко рассказал
13:45 20-10-2020
COVID-19 выведен искусственно? Кто и когда мог воспроизвести вирус в лаборатории, Онищенко рассказал
БердскОбвиняемый в махинациях на 8,3 млн рублей с коллектором директор «Росстроя» подписал проект нового водовода на ул. Лунной в Бердске
13:45 20-10-2020
Обвиняемый в махинациях на 8,3 млн рублей с коллектором директор «Росстроя» подписал проект нового водовода на ул. Лунной в Бердске
Как сделать макияж на Хэллоуин 2020?
13:34 20-10-2020
Как сделать макияж на Хэллоуин 2020?
БердскКадровый переворот: Нового управделами назначили в мэрии Бердска
13:32 20-10-2020
Кадровый переворот: Нового управделами назначили в мэрии Бердска
Скончались 6 пациентов зараженных COVID-19 за сутки на 20 октября в регионе
13:26 20-10-2020
Скончались 6 пациентов зараженных COVID-19 за сутки на 20 октября в регионе
Обнаружено 169 новых зараженных COVID-19 за сутки на 20 октября 2020 в Новосибирской области
13:16 20-10-2020
Обнаружено 169 новых зараженных COVID-19 за сутки на 20 октября 2020 в Новосибирской области
Как заморозить баклажаны на зиму правильно
13:04 20-10-2020
Как заморозить баклажаны на зиму правильно