Скончались 6 пациентов зараженных COVID-19 за сутки на 20 октября в регионе

Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

По данным оперативного штаба на утро 20 октября в регионе зарегистрировано 15 305 случаев COVID-19 (+169 за минувшие сутки), в том числе у 957 детей. 13 167 человек выписаны с выздоровлением (+86 за сутки).

Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 62 года, 67 лет и 74 года, и женщины в возрасте 67 лет, 68 лет и 72 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 539 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 120 человек. На ИВЛ – 45 пациентов.

Госпитализированы 52 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 490.

В больницы районов области госпитализированы 1 105 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 631 983 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 872 жителя области, 50 232 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 732 обращения, госпитализированы 30 пациентов.