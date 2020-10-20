Как выбирать семена для рассады? 7 признаков качественных семян

Гибрид - это результат скрещивания сразу нескольких сортов для лучших характеристик: цвета, вкуса, формы, устойчивости к болезням и вредителям.

Кто-то из садоводов уже сажает раннюю рассаду, а кто-то только собирается в торговые или садовые центры, чтобы закупить семена для будущего урожая

Кто-то из садоводов уже сажает раннюю рассаду, а кто-то только собирается в торговые или садовые центры, чтобы закупить семена для будущего урожая. И часто в пылу покупаок хватаем, что под руку подвернется. И очень зря!

- Для начала я бы посоветовал покупать хоть семена, хоть рассаду только в крупных специализированных центрах от известных фирм-производителей и селекционеров с с именем, - предупреждает главный садовод Андрей Туманов. - Бабушка на рынке или продавец в сомнительной палатке может рассказать вам прекрасную историю об огромных урожаях. А на деле рассада или семена могут быть заражены или ослаблена наследственными болезнями... В то время как крупные производители тщательно за этим следят.

7 признаков качественных семян



Внимательно рассмотрите пакетик. Уважающие себя производители выдают всю информацию о семенах. Им скрывать нечего, они дорожат своим именем. Кстати, не выбрасывайте пакетик из-под семян: по нему вы сможете выбрать сорт из той же партии или предъявить претензию фирме-производителю.

1. Названия культуры и сорта, обозначение гибрида F1 или F2 (если это гибрид), - в чем разница, см. Кстати). А также краткая информация о сорте, его агротехнике (на какую глубину сеять, например). Желательно, чтобы на пакете присутствовало описание сорта (высота, урожайность, цвет и т. д.), а также рекомендации по уходу за растением.

2. Полный адрес и телефон фирмы-производителя (а не только ее название).

3. Номер партии (это важно, если через некоторое время вы решите купить точно такие же семена). И номер ГОСТа, по которому определены посевные качества семян.

4. Срок годности или срок хранения. Причем они не должны быть напечатаны типографским способом, а проштампованы как печать, ведь упаковка для семян может повторяться из года в год, а семена должны быть свежими. Если он истек, то в лучшем случае вы получите незначительный урожай, в худшем - вообще ничего не получите.

Важный момент: уважающая себя фирма обязательно укажет на пакетике не просто срок годности, но и год урожая семян. Если год урожая не указан, то от покупки лучше отказаться. Ведь нет гарантии, что ваши семена не лежали несколько лет в каком-нибудь сыром ангаре и были расфасованы по фирменным пакетикам, лишь когда стали поджимать сроки. Чем моложе семена, например, прошлогодние, тем лучше всхожесть. Это правило относится ко всем семенам.

Единственное исключение - огурцы. После трех лет «отдыха» у тыквенных культур (огурцы, кабачки, патиссоны) всхожесть, наоборот, повышается.

5. Количество семян в упаковке, а не просто граммы.

6. Всхожесть в процентах. Если там стоит, например, число 80 - 85, это совершенно нормально. Обещанию же, что взойдут все 100% семян, верить не стоит - в наших климатических условиях это невозможно.

7. Обратите внимание: на некоторых пакетиках стоит надпись: «Семена не следует прогревать, промораживать и протравливать!» Это означает, что все необходимые операции селекционер уже сделал, и ваша попытка самостоятельно повысить всхожесть семян приведет их к гибели.

Если такой надписи нет, тогда можете протравить («искупать» перед посадкой в марганцовке).

Гибрид сорт победит?

Садоводы могут спорить до хрипоты, что лучше - сортовые семена или гибриды? И все равно никто никого не перебудит - и у тех, и у других есть свои неоспоримые плюсы и серьезные минусы

Сорт - это селекционно отобранная группа растений. Семена, собранные с сортовых овощей и цветов, прекрасно взойдут и заплодоносят на следующий год. И вы можете быть уверены, что получите такой же урожай, как и в предыдущем году. Многие дачники предпочитают именно сортовые растения, уверенные, что у них лучший вкус, больше содержание витаминов, мол, их сортировала сама природа, а не человек в пробирке. Но тут, как говорится, на вкус и цвет...

Плюсы и минусы:

+ Сорта много поколений сохраняют свои свойства. То есть, если садовод со стажем решил вырастить свой сорт, то он сможет увековечить свое имя - еще много лет вкус помидоров или огурцов будет именно таким, какими их создали.

+ Неприхотливы, лучше переносят перепады температуры и довольно равнодушны к условиям содержания, могут расти на любой земле. То есть идеальны для дачников выходного дня.

- Сорта капризны в опылении, большинство из них нуждаются в мухах или пчелах, что в условиях теплиц плохо достижимый вариант.

- Многие сорта любят скрещиваться сами по себе, добиться чистоты сорта будет очень сложно.

- Некоторые сорта огурцов, как за ними не ухаживай, могут дать горчинку.

- Нестабильная урожайность - на одном кусте может быть десятки плодов, на другом едва вызреет два.

- Не устойчивы к грибным и вирусным заболеваниям и передают это по наследству.

Гибрид - это результат скрещивания сразу нескольких сортов для лучших характеристик: цвета, вкуса, формы, устойчивости к болезням и вредителям. Но вот их семена к воспроизводству уже не способны. То есть собрать и посадить на следующий год вы их, конечно, можете, но что из них вырастет - неизвестно.

Плюсы и минусы:

Как правило, на упаковках семян гибриды первого поколения (самые урожайные) обозначаются F1. Это поколение цветов и овощей, которые взяли от своих «родителей» только самые лучшие качества. F2 - гибрид второго поколения, у них плюсы могут быть не так очевидны. Но все равно их объективно больше, чем у сортов.

+ Как правило, все гибриды примерно одинаковые по размеру, что удобно для засолки, красивые, ровные - не стыдно на стол поставить.

+ Хорошая, стабильная урожайность на всех кустах.

+ Устойчивы к большинству болезней и вредителей (это с особенной гордостью отмечается селекционерами на упаковке).

+ Самоопыляемы, то есть не нуждаются ни в человеческом вмешательстве, ни в пчелином.

- Один из главных минусов - часто требуют хорошей, плодородной почвы, благоприятных условий содержания, хотя сейчас уже существуют менее капризные гибриды.

- Не всегда выдерживают перепады температур, могут погибнуть от резкой смены погоды, что часто случается в наших широтах.

- Требуют своевременных подкормок, зачастую, большую дозу, чем сорта.

- С трудом переносят как недолив, так и перелив.

- Цена: могут стоить в два, а то и три раза дороже сортов. Все дело в том, что подбор «родителей» для гибридов - работа трудоемкая, занимает не один год, потому и стоимость семян будет выше.

- Выбирать гибриды или сорта - личное дело каждого, - считается Андрей Туманов. - У каждого из них есть свои плюсы и минусы (см. ниже - прим. ред.). Но если вы замечаете, что ваше сортовое растение болеет из года в год одной и той же болячкой, то лучше на его место посадить «свеженький» гибрид, устойчивый к этой форме болезни.

Источник: kp.ru