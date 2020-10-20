Канцтовары на 27 000 рублей от благотворителей Бердска доставит 140 больным туберкулезом детям волонтер Вячеслав Останин

Это будет в начале ноября. Волонтер благодарит читателей «Курьер. Среда. Бердск» за то, что в пандемию они нашли возможность помочь деткам. Редакция продолжает сбор средств на подгузники для больных детей.

Канцтовары ждут отправки в мочищенские детские санаторий и больницу

Ждут отправки в детские туберкулезные санаторий и больницу канцелярские товары, приобретенные за счет читателей «Курьер. Среда. Бердск». В начале ноября волонтер Вячеслав Останин доставит карандаши и фломастеры, альбомы для рисования и бумагу и другое для 140 больных туберкулезом детей.

По словам Вячеслава Останина, он всегда восхищался щедростью бердчан. Даже в самые непростые времена они находили средства для подарков и помощи больным детям.

-У меня просто нет слов, чтобы достойно отблагодарить читателей «Курьер. Среда. Бердск». Вы даже не можете представить, как ребятишки радуются каждому вашему подарку, как светятся счастьем их глаза. Огромное спасибо! - в очередной раз поблагодарил бердчан волонтер.

Но пока Вячеслав Останин по уважительной причине не может забрать и увезти канцелярские товары больным туберкулезом детям. Сделает он это в начале ноября.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" говорит спасибо всем благотворителям, откликнувшимся на призыв о помощи покупки канцелярских товаров для больных туберкулезом детей.

Напомним, волонтер Останин пять месяцев из-за самоизоляции по коронавирусу не мог попасть ни в больницу, ни в санаторий в Мочище. Следовательно, передать детям подарки от благотворителей. Только в сентябре он смог привезти игрушки и одежду в детский Мочищенский туберкулезный санаторий. Несколько раз привозил помощь в октябре.

Вячеслав Останин попросил помощи в приобретении канцтоваров для маленьких пациентов туберкулезных больницы и санатория. Благотворителям "Курьер. Среда. Бердск!" удалось собрать 8 040 рублей. Кроме того, со сбора на новогодние подарки 2020 в редакции оставались 35 000 рублей. С вашего позволения мы добавили часть этих денег на покупку карандашей и альбомов малышам. Остальная сумма - неприкосновенна. Мы купили канцтовары на 27 175 рублей.

Сбор на канцтовары деткам закрыт. Но вы можете принять участие в акции "Сухая попа". Если у вас есть возможность помочь больным детям, вы можете купить средства личной гигиены: подгузники (размеры 2, 3, 4), влажные салфетки, жидкое мыло, шампунь, зубную пасту, зубные щетки, пусть даже самые дешевые, туалетную бумагу, и принести по по адресу: ул. Ленина, 38 (вход с обратной стороны подъездов), телефон для справок: 2-70-12.

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора с пометкой «Сухая попа». Эту карту мы открывали специально для таких ситуаций:

карточка в Сбербанке

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова.

В этом году мы также будем проводить акцию по сбору сладких новогодних подарков для больных туберкулезом детей. Ребятишки уже ждут с нетерпением, когда Дед Мороз из Бердска подарит им волшебный Новый год. О дате сбора сладких подарков сообщим дополнительно.

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