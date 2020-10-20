Фото дня: Растянулись в огромную очередь на улице за лекарством к аптеке под дождем простуженные жители Бердска

20 октября напротив одной популярной аптеки собралась очередь из людей, которые ждали на улице, чтобы приобрести антибиотики.
Люди в очереди были настроены агрессивно, их возмущал тот факт, что приходится ожидать покупку лекарства.
-Тут даже сидеть тяжело, а приходится стоять на улице, когда такая мерзкая погода,- утверждает критически настроенный мужчина.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердска» раннее, из-за высокого роста заболеваемости пневмонией и бронхитом сейчас в аптеках города практически невозможно купить соответствующих антибиотиков.
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