20.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Фото дня: Растянулись в огромную очередь на улице за лекарством к аптеке под дождем простуженные жители Бердска

16:00 20.10.2020, Дарья Моисеенко Фото: Дарья Моисеенко
0

"Мне даже сидеть тяжело, а приходится стоять на улице,  под дождем, когда такая мерзкая погода",- утверждает критически настроенный мужчина.

% name% title
Жителям Бердска пришло ждать на улице, чтобы купить лекарство

20 октября напротив одной популярной аптеки собралась очередь из людей, которые ждали на улице, чтобы приобрести антибиотики.

Люди в очереди были настроены агрессивно, их возмущал тот факт, что приходится ожидать покупку лекарства.

-Тут даже сидеть тяжело, а приходится стоять на улице, когда такая мерзкая погода,- утверждает критически настроенный мужчина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердска» раннее, из-за высокого роста заболеваемости пневмонией и бронхитом сейчас в аптеках города практически невозможно купить соответствующих антибиотиков.

________________________________________________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как долго вы стояли в очередь за лекарством ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Умерла мать Бондарчука актриса Ирина Скобцева
16:04 20-10-2020
Умерла мать Бондарчука актриса Ирина Скобцева
Скончался от рака легендарный диджей Хосе Падилья на Ибице
16:04 20-10-2020
Скончался от рака легендарный диджей Хосе Падилья на Ибице
БердскФото дня: Растянулись в огромную очередь на улице за лекарством к аптеке под дождем простуженные жители Бердска
16:00 20-10-2020
Фото дня: Растянулись в огромную очередь на улице за лекарством к аптеке под дождем простуженные жители Бердска
Что нельзя делать в день Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2020 года
15:57 20-10-2020
Что нельзя делать в день Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2020 года
Зачем российских пассажиров будут отслеживать по Bluetooth и Wi-Fi через смартфоны?
15:50 20-10-2020
Зачем российских пассажиров будут отслеживать по Bluetooth и Wi-Fi через смартфоны?
БердскМэр утвердил: Сколько домов и какой этажности построят на скандальном пустыре в Южном микрорайоне Бердска?
15:48 20-10-2020
Мэр утвердил: Сколько домов и какой этажности построят на скандальном пустыре в Южном микрорайоне Бердска?
БердскКанцтовары на 27 000 рублей от благотворителей Бердска доставит 140 больным туберкулезом детям волонтер Вячеслав Останин
15:45 20-10-2020
Канцтовары на 27 000 рублей от благотворителей Бердска доставит 140 больным туберкулезом детям волонтер Вячеслав Останин
Когда введут режим нерабочих дней из-за второй волны пандемии в России? Стало известно
15:32 20-10-2020
Когда введут режим нерабочих дней из-за второй волны пандемии в России? Стало известно
Требуют закрыть мечеть Пантен из-за расправы над учителем во Франции
15:30 20-10-2020
Требуют закрыть мечеть Пантен из-за расправы над учителем во Франции
Как выбирать семена для рассады? 7 признаков качественных семян
15:16 20-10-2020
Как выбирать семена для рассады? 7 признаков качественных семян