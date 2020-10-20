Фото дня: Растянулись в огромную очередь на улице за лекарством к аптеке под дождем простуженные жители Бердска

"Мне даже сидеть тяжело, а приходится стоять на улице, под дождем, когда такая мерзкая погода",- утверждает критически настроенный мужчина.

Жителям Бердска пришло ждать на улице, чтобы купить лекарство

20 октября напротив одной популярной аптеки собралась очередь из людей, которые ждали на улице, чтобы приобрести антибиотики.

Люди в очереди были настроены агрессивно, их возмущал тот факт, что приходится ожидать покупку лекарства.

-Тут даже сидеть тяжело, а приходится стоять на улице, когда такая мерзкая погода,- утверждает критически настроенный мужчина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердска» раннее, из-за высокого роста заболеваемости пневмонией и бронхитом сейчас в аптеках города практически невозможно купить соответствующих антибиотиков.

________________________________________________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.