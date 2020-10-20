20.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Что нельзя делать в день Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2020 года

15:57 20.10.2020 Фото: omolitvah.ru
0

В отличие от многих церковных праздников, к запретам дня не относится домашняя работа, стирка, уборка, шитье и т.д.

% name% title
Икону принято ставить в прихожей возле входных дверей
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Что нельзя делать в день Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2020 годаКакие иконы должны быть в каждом доме и где их правильно поставить?Ещё 344 новостей

Кому помогает Иверская икона Божьей Матери

По народным наблюдениям, Иверская икона Богородицы защищает людей от врагов, дома – от пожаров и незваных гостей, а храмы – от разорения и грабежа.

Икону принято ставить в прихожей возле входных дверей. Таким образом, она способна сберечь дом от проникновения недобрых людей, обидчиков, грабителей, злых сил и негатива.

Недаром другое название Иверской иконы – Вратарница. Оно связано с тем, что после неоднократного перенесения монахами иконы в соборный храм она чудесным возвращалась на свое прежнее место – над воротами в часовне Иверского монастыря. Так Богородица давала понять людям, что не хочет быть хранимой иноками, а сама будет их Хранительницей.

Также Иверскому образу Богородицы молятся об исцелении душевных и телесных недугов, о лечении от женских заболеваний, об умножении плодородия земли.

Что нельзя делать в день Иверской иконы Божией Матери

В отличие от многих церковных праздников, к запретам дня не относится домашняя работа, стирка, уборка, шитье и т.д.
А вот ссориться, сквернословить и желать зла кому бы то ни было, в этот день нельзя.
Нежелательно начинать новые дела или планировать поездки – они будут неудачными.
Также нельзя злоупотреблять алкогольными напитками.

Источник: kanalukraina.tv

Вратарница запреты дня Иверская икона Божией матери икона что нельзя делать в этот день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соблюдаете запреты церковный праздников?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Умерла мать Бондарчука актриса Ирина Скобцева
16:04 20-10-2020
Умерла мать Бондарчука актриса Ирина Скобцева
Скончался от рака легендарный диджей Хосе Падилья на Ибице
16:04 20-10-2020
Скончался от рака легендарный диджей Хосе Падилья на Ибице
БердскФото дня: Растянулись в огромную очередь на улице за лекарством к аптеке под дождем простуженные жители Бердска
16:00 20-10-2020
Фото дня: Растянулись в огромную очередь на улице за лекарством к аптеке под дождем простуженные жители Бердска
Что нельзя делать в день Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2020 года
15:57 20-10-2020
Что нельзя делать в день Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2020 года
Зачем российских пассажиров будут отслеживать по Bluetooth и Wi-Fi через смартфоны?
15:50 20-10-2020
Зачем российских пассажиров будут отслеживать по Bluetooth и Wi-Fi через смартфоны?
БердскМэр утвердил: Сколько домов и какой этажности построят на скандальном пустыре в Южном микрорайоне Бердска?
15:48 20-10-2020
Мэр утвердил: Сколько домов и какой этажности построят на скандальном пустыре в Южном микрорайоне Бердска?
БердскКанцтовары на 27 000 рублей от благотворителей Бердска доставит 140 больным туберкулезом детям волонтер Вячеслав Останин
15:45 20-10-2020
Канцтовары на 27 000 рублей от благотворителей Бердска доставит 140 больным туберкулезом детям волонтер Вячеслав Останин
Когда введут режим нерабочих дней из-за второй волны пандемии в России? Стало известно
15:32 20-10-2020
Когда введут режим нерабочих дней из-за второй волны пандемии в России? Стало известно
Требуют закрыть мечеть Пантен из-за расправы над учителем во Франции
15:30 20-10-2020
Требуют закрыть мечеть Пантен из-за расправы над учителем во Франции
Как выбирать семена для рассады? 7 признаков качественных семян
15:16 20-10-2020
Как выбирать семена для рассады? 7 признаков качественных семян