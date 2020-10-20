Что нельзя делать в день Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2020 года

Кому помогает Иверская икона Божьей Матери
По народным наблюдениям, Иверская икона Богородицы защищает людей от врагов, дома – от пожаров и незваных гостей, а храмы – от разорения и грабежа.
Икону принято ставить в прихожей возле входных дверей. Таким образом, она способна сберечь дом от проникновения недобрых людей, обидчиков, грабителей, злых сил и негатива.
Недаром другое название Иверской иконы – Вратарница. Оно связано с тем, что после неоднократного перенесения монахами иконы в соборный храм она чудесным возвращалась на свое прежнее место – над воротами в часовне Иверского монастыря. Так Богородица давала понять людям, что не хочет быть хранимой иноками, а сама будет их Хранительницей.
Также Иверскому образу Богородицы молятся об исцелении душевных и телесных недугов, о лечении от женских заболеваний, об умножении плодородия земли.
Что нельзя делать в день Иверской иконы Божией Матери
В отличие от многих церковных праздников, к запретам дня не относится домашняя работа, стирка, уборка, шитье и т.д.
А вот ссориться, сквернословить и желать зла кому бы то ни было, в этот день нельзя.
Нежелательно начинать новые дела или планировать поездки – они будут неудачными.
Также нельзя злоупотреблять алкогольными напитками.
Источник: kanalukraina.tv