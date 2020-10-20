Что нельзя делать в день Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2020 года

В отличие от многих церковных праздников, к запретам дня не относится домашняя работа, стирка, уборка, шитье и т.д.

Икону принято ставить в прихожей возле входных дверей

Кому помогает Иверская икона Божьей Матери

По народным наблюдениям, Иверская икона Богородицы защищает людей от врагов, дома – от пожаров и незваных гостей, а храмы – от разорения и грабежа.

Икону принято ставить в прихожей возле входных дверей. Таким образом, она способна сберечь дом от проникновения недобрых людей, обидчиков, грабителей, злых сил и негатива.

Недаром другое название Иверской иконы – Вратарница. Оно связано с тем, что после неоднократного перенесения монахами иконы в соборный храм она чудесным возвращалась на свое прежнее место – над воротами в часовне Иверского монастыря. Так Богородица давала понять людям, что не хочет быть хранимой иноками, а сама будет их Хранительницей.

Также Иверскому образу Богородицы молятся об исцелении душевных и телесных недугов, о лечении от женских заболеваний, об умножении плодородия земли.

Что нельзя делать в день Иверской иконы Божией Матери

В отличие от многих церковных праздников, к запретам дня не относится домашняя работа, стирка, уборка, шитье и т.д.

А вот ссориться, сквернословить и желать зла кому бы то ни было, в этот день нельзя.

Нежелательно начинать новые дела или планировать поездки – они будут неудачными.

Также нельзя злоупотреблять алкогольными напитками.

Источник: kanalukraina.tv