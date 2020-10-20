Точный гороскоп на среду 21 октября для всех знаков зодиака

В среду, 21 октября и 5-6 лунный день, два знака Зодиака могут усилиться. Овнам гороскоп на 21 октября 2020 года обещает возрастание дара, а Девам – "всесильность".
Овнам и Львам сулят материальную удачу.
В гороскопе отмечается, что в этот день одному знаку – Скорпион – лучше отказаться от активности, сообщает Главред.
С чем в 5-6 лунный день могут столкнуться представители воздушной стихии
Весы
Обращайте внимание только на главное, отложите эксперименты и откажитесь от конфликтов. Гармония вернется после стресса.
Водолей
Благодаря покровителю, упорству и трудолюбию можно создать фундамент, который поможет осуществить рывок в материальной сфере.
Близнецы
Нельзя отвлекаться на что-то неважное, экспериментировать и ввязываться в конфликты. Мир в душу вернется после стресса.
С чем в 5-6 лунный день могут столкнуться представители водной стихии
Меньше суетитесь и меньше берите на себя обязанностей. Наведите порядок во внутреннем мире. Может появиться возможность улучшить жизнь.
Рак
Возможно, удастся без усилий избавиться от проблем – все может решить время. Обращайтесь к друзьям, чтобы увеличить вероятность достижения успеха в задуманном.
Скорпион
Слишком активный образ жизни может негативно отразиться на здоровье. Разберитесь в себе – все проанализируйте и не забудьте снять розовые очки.
С чем в 5-6 лунный день могут столкнуться представители земной стихии
Дева
Козерог
Из-за мнительности или потакания своим слабостям на вас могут обидеться люди, которые желают вам добра. Чаще доверяйте шестому чувству.
Телец
Вы можете вернуться к тому, что у вас уже давно есть. Возможен "удар" по верхним дыхательным путям.
С чем в 5-6 лунный день могут столкнуться представители огненной стихии
Стрелец
В конфликте с близкими не стоит отступать. Вас могут серьезно "прижать".
Овен
Ожидается возрастание сексуальности, творческих способностей и дара убеждать в чем-то. Может посчастливиться в материальной сфере, в частности, возможен выигрыш.
Лев
Прогнозируется финансовая удача – можно что-то удачно купить или просто получить выигрыш. Можно идти в гости, долго гулять и тренировать тело.