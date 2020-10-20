Когда пойдёт на спад пик COVID-19 в России, рассказали эксперты

Накануне в России выявили 15 982 случая COVID-19 — максимум с начала эпидемии. В целом за все время в стране заразились более 1,4 миллиона человек.

Лаборатория сделала прогноз развития эпидемиологической ситуации в России

Пик заболеваемости COVID-19 в России пойдет на спад в первых числах ноября, рассказали РИА Новости специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова.

Лаборатория сделала прогноз развития эпидемиологической ситуации в России. Он основан на анализе числа инфицированных, суточного прироста выполненных тестов и соотношения этих показателей. Кроме того, специалисты рассчитали индекс интенсивности инфицирования, определив процентное соотношение численности заболевших в текущем месяце и в предыдущем.

"Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября", — объяснили прогноз эксперты.

Они добавили, что снижение темпов роста заболеваемости наступит в тот момент, когда отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться.

"То есть может расти в абсолютном измерении, но если темпы равны приросту тестов, то, значит, пик достигнут", — отметили в лаборатории.

Накануне в России выявили 15 982 случая COVID-19 — максимум с начала эпидемии. В целом за все время в стране заразились более 1,4 миллиона человек.

Источник: РИА Новости