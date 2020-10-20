Лунный календарь благоприятных дней для покупок до конца октября 2020 года

Не делают покупки в новолуние и полнолуние. Для важных дел, приобретений эти дни считаются опасными или запрещёнными.

Лунный календарь удачных покупок на октябрь 2020 года. Подробный календарь на каждый день

Сегодня стали очень популярны так называемые лунные календари благоприятных дней. Составляются такие календари для самых разных сфер деятельности — важных дел, причёсок, маникюра, посадки растений и т.д. Одним из востребованных на сегодня стали особые календари, которые созданы специально для совершения покупок.

Одни используют такой календарь для выбора дней, когда благоприятная во всех смыслах Луна будет способствовать правильному выбору вещей, одежды, каких-либо мелких товаров. Другие же озадачиваются выбором лучшего дня для крупной и ответственной покупки, и прогадать здесь нельзя. Что подразумевается под крупными покупками? Недвижимость, дом, квартира, бытовая техника, телевизор, автомобиль, айфон новой модели, смартфон, лотерейный билет и так далее. Крупные покупки, которые изрядно опустошают семейный бюджет или от которых что-то зависит, необходимо делать максимально правильно, потому и выбирают самый благоприятный день.

Здесь вы можете увидеть составленный календарь благоприятных дней на октябрь 2020 года. Также расскажем как составляется такой календарь для полной ясности.

Не делают покупки в новолуние и полнолуние. Для важных дел, приобретений эти дни считаются опасными или запрещёнными.

Неблагоприятные знаки Зодиака, в которых находится Луна — Рыбы и Скорпион.

Неблагоприятные лунные дни (не путать с числами обычного календаря): 9, 15, 19, 23, 29.

На Растущую Луну покупают квартиру, дом, вещи в дом, например, мебель, бытовую технику.

На Убывающую Луну покупают товары, которые используются вне дома. К таким товарам относятся автомобили, садовая техника, товары для офиса, уличная одежда и т.д.

При расчёте благоприятных дней учитываются все факторы, а не только один. Исключением являются полнолуние и новолуние. Эти дни уже изначально неблагоприятные, независимо от того, какие ещё знаки на них выпадают.

Помимо благоприятных и неблагоприятных, в месяце существуют и нейтральные дни, то есть обычные, подходящие для покупок. Однако многие всё же предпочитают дождаться самого благоприятного дня, а на обычные делать недорогие приобретения.

В октябре 2020 года будет 16 благоприятных дней, 12 нейтральных и 3 неблагоприятных.

Лунный календарь благоприятных дней для покупок в октябре 2020 года

20 октября | Вторник | Благоприятный | Растущая Луна | Стрелец | 4, 5 лунный день

21 октября | Среда | Благоприятный | Растущая Луна | Козерог | 5, 6 лунный день

22 октября | Четверг | Благоприятный | Растущая Луна | Козерог | 6, 7 лунный день

23 октября | Пятница | Благоприятный | Первая четверть | Козерог | 7, 8 лунный день

24 октября | Суббота | Нейтральный | Растущая Луна | Водолей | 8, 9 лунный день

25 октября | Воскресенье | Нейтральный | Растущая Луна | Водолей | 9, 10 лунный день

26 октября | Понедельник | Нейтральный | Растущая Луна | Рыбы | 10, 11 лунный день



27 октября | Вторник | Нейтральный | Растущая Луна | Рыбы | 11, 12 лунный день28 октября | Среда | Благоприятный | Растущая Луна | Овен | 12, 13 лунный день29 октября | Четверг | Благоприятный | Растущая Луна | Овен | 13, 14 лунный день30 октября | Пятница | Нейтральный | Растущая Луна | Овен | 14, 15 лунный день31 октября | Суббота | Неблагоприятный | Полнолуние | Телец | 15, 16 лунный день

Источник: art-assorty.ru