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Жуткое ДТП: Скончалось 3 человека и 6-летний мальчик после столкновения HINO Ranger и Mazda Premacy на трассе в Новосибирской области

14:55 20.10.2020
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Водитель HINO Ranger житель Омска, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся навстречу автомобилем Mazda, в котором вместе с водителем находилось шесть человек.

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В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений скончались на месте 58-летний водитель Mazda, а также трое пассажиров этого же автомобиля

Следственным отделом ОМВД России по Купинскому району завершено расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли четыре человека, в том числе один ребенок.

В ходе предварительного следствия установлено, что 08.08.2020 года около 12.00 часов на 63 км автодороги р.п. Чистоозерное - г. Купино (старое направление) водитель HINO Ranger 1976 г.р., житель Омска, следовавший в сторону г. Купино, в нарушение п. 9.4 Правил дорожного движения РФ выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся навстречу автомобилем Mazda Premacy, в котором вместе с водителем находилось шесть человек.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений скончались на месте 58-летний водитель Mazda, а также трое пассажиров этого же автомобиля, в том числе мужчина 1985 г.р., женщина 1986 г.р. и 6-летний мальчик. Кроме того, в дорожной аварии пострадала 12-летняя девочка, получившая тяжкий вред здоровью.

30.09.2020 водителю HINO Ranger предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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Источник: 54.мвд.рф

ДТП насмерть
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