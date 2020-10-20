Мэр утвердил: Сколько домов и какой этажности построят на скандальном пустыре в Южном микрорайоне Бердска?

Проект планировки территории возле новых детсада и школы разработала компания, близкая к крупнейшему бердскому бизнесмену Виктору Голубеву. Желания «южан» иметь обширную зеленую зону утонули в важности жилья для 3850 человек.

План застройки есть, про скверы не упоминается

Мэрия Бердска 19 октября опубликовала постановление, которое глава города Евгений Шетернин подписал накануне, касающееся застройки Южного микрорайона. Мэр таким образом утвердил проект освоение спорной территории, до сего времени пустующей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», застройка Южного не один год сопровождается жаркими спорами: местные жители хотят видеть зеленые зоны и скверы, власть — многоквартирные дома. А когда просочилась информация о возможном строительстве высоток, «южане» взбунтовались, напомнив об инсаляции и грунтовых водах на территории, застроенной частными 1-2-этажками.

К подготовке проекта застройки, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» приступила в летом 2020 года «Фирма Янтарь III ЛТД», близкая к крупнейшему бердскому бизнесмену Виктору Голубеву, после разрешения на это со стороны главы города. Учитываются и результаты публичных слушаний на тему изменений в проект планировки Южного, состоялись которые 21 сентября 2020-го. Власть экономит бюджетные деньги на том, что проекты планировки делают частные компании.

Застройщику предстоит освоить 7 га земли на пересечении улиц Рогачева и Поэта Сорокина.

Нынешний пустырь в Южном граничит с частными жилыми домами и новыми детсадом и школой. Территория ограничена: с западной стороны – ул. Возрождения; с восточной стороны – ул. Поэта Сорокина; с южной стороны – участком, выделенным для пешеходной прогулочной парковой зоны; с северной стороны – ул. Рогачева.

- В настоящее время территория свободна от застройки и занята луговой растительностью с редкими залесенными участками. Вокруг проектируемой территории генеральным планом города запланировано размещение автодорог с твердым покрытием, связывающих проектируемый участок с существующими частями города, а в частности одна из основных городских магистралей Бердска. Территория планируемого жилого района попадает в зону обслуживания существующих учреждений культурно-бытового назначения, ближайшие из которых (школа, детский сад, спортивный комплекс, дом культуры) расположены в районе улиц Космической и Лунной на расстоянии не более 1,5 км, - говорится в утвержденном проекте.

К основным проблемам градостроительного освоения территории проектировщики относят слабую развитость дорожно-транспортной инфраструктуры, отсутствие инженерной и социальной инфраструктур.

Какие дома построят

Проектом предусмотрено строительство многоквартирных домов средней этажности, создание жилой среды городского типа, размещение мелкопромышленных и сервисных предприятий в составе жилой зоны в пространстве первых этажей.

- В зоне среднеэтажной жилой застройки предусмотрено размещение многоквартирных жилых домов не выше 4-х этажей включая подвальные, придомовых территорий, подземных и надземных автостоянок, объектов обслуживания и инженерной инфраструктуры местного значения, а также территорий общеобразовательной школы и детских садов, улиц и дорог общего пользования с остановками общественного транспорта.

Проектом выделено 3 очереди строительства:



I – охватывает 1,85 га территории с размещением 2-х многоквартирных жилых домов этажностью 4 и 4 жилых этажей. Так же предусматривается возможность размещения объектов обслуживания населения и инженерного обеспечения микрорайона как отдельно стоящими так и встроенными.

II - охватывает 1,60 га территории с размещением 4-х многоквартирных жилых домов этажностью 4 и 4 жилых этажей. Так же предусматривается возможность размещения объектов обслуживания населения и инженерного обеспечения микрорайона как отдельно стоящими так и встроенными.

III - охватывает 2,80 га территории с размещением 4-х многоквартирных жилых домов этажностью 4 и 4 жилых этажей. Так же предусматривается возможность размещения объектов обслуживания населения и инженерного обеспечения микрорайона как отдельно стоящими так и встроенными.

Расчетная численность населения района составит 3850 человек. Общая площадь жилого фонда района составит 48 600 кв. метров.

Дороги и транспортное обслуживание

Генпланом предусмотрена система улично-дорожной сети, обеспечивающая транспортную связь с другими районами города посредством новых магистральных улиц по линии существующей дороги от ул. Рогачева и на продолжении Поэта Сорокина, которая получит свое развитие.

Магистральные улицы общегородского значения предусмотрены с устройством 2 полос движения в каждом направлении. Улицы районного значения и в жилой застройке имеют по 1 полосе в каждом направлении. Местные проезды и переулки внутриквартальной сети дорог также имеют по 1 полосе движения в каждом направлении. Пересечения магистральных улиц, а также жилых улиц, расположенных в зоне общественного центра района, предусмотрены с регулированием движения и режимным проездом.

Транспортное обслуживание планируемой территории предусматривается с использованием общественного и личного транспорта. На расчетный срок движение общественного транспорта будет осуществляться по магистральным улицам. Предусмотрено движение транзитных маршрутов, проходящих со стороны центральных районов города через территорию района. Возможна организация специализированного маршрута с движением до разворотной площадки, предусмотренной в южной части района.

Остановки общественного транспорта располагаются с интервалом 500-600 м с соблюдением нормативных радиусов пешеходной доступности. Движение личного транспорта осуществляется по всем элементам улично-дорожной сети, а также по внутриквартальным переулкам и местным проездам.

Хранение личного автомобильного транспорта жителей района предусмотрено за участками жилых домов.

Пешеходное движение района организовано по тротуарам и внутриквартальным дорожкам с твердым покрытием. Пересечение проезжей части – по наземным пешеходным переходам.

Инженерная подготовка территории и отвод поверхностных вод

На территории не выявлены опасные экзогенные процессы, утверждают проектировщики. Уровни грунтовых вод располагаются ниже 15 м от поверхности земли. Проектом предусматривается выполнение вертикальной планировки территории с учетом максимального сохранения существующих отметок рельефа. Это позволит минимизировать объемы земляных работ, максимально сохранить существующий почвенный слой и древесную растительность.

На территории района предусмотрен организованный сбор поверхностных вод по системе открытых лотков и кюветов. Открытые кюветы выполняются с укрепленной поверхностью.

Коммуникации

На планируемой территории в настоящее время отсутствуют сети и сооружения инженерно-технического обеспечения. На расчетный срок предусматривается создание новой инженерной инфраструктуры с использованием автономных и централизованных источников инженерно-технического обеспечения.

Водоснабжение

Предусматривается централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения района с использованием городской сети. Горячее водоснабжение предусматривается двух видов: централизованное от мини-ТЭС и центральных отопительных котельных, используемое для объектов общественной и производственной застройки, многоквартирных жилых домов.

Водоотведение

Территория обеспечивается централизованной системой канализации с отводом хозяйственно-бытовых стоков на районные очистные сооружения.

Теплоснабжение

На территории района выполняется смешанная система теплоснабжения и ГВС, использующая в качестве топлива сжиженный углеводородный газ. Тепловые сети от источников централизованного теплоснабжения и ГВС прокладываются подземно, в непроходных железобетонных каналах.

Газоснабжение

В перспективе возможно переключение района на газоснабжение природным газом. Возможность прокладки газопровода высокого давления предусматривается в пределах улично-дорожной сети района.

Электроснабжение

Электроснабжение объектов района предусматривается от централизованных и автономных источников. Объекты строительства обеспечиваются электроэнергией от ТП, размещенной за пределами района. Распределение энергии осуществляется через трансформаторные подстанции стационарного и контейнерного типа, размещаемые на территории планируемого квартала. Количество, тип и мощность трансформаторных подстанций уточняются на стадии рабочего проектирования. Трансформаторные подстанции запитываются с использованием подземных кабельных сетей по встречно-лучевой схеме. Питающие линии жилого фонда и объектов соцкультбыта 0,4 кВ выполняются по кабельным линиям.

Связь и информатизация

Объекты района обеспечиваются современными информационно-коммуникационными услугами. На территории размещается районный коммутатор мультисервисной связи, подключаемый по проектируемой кабельной канализации к магистральным узлам связи города. Районный коммутатор размещается в помещении проектируемой застройки. Домовые (квартальные) коммутаторы подключаются к районному коммутатору по радиальной топологии. Линии внутрирайонной связи прокладываются по опорам уличного освещения в направлении потребителей. В многоквартирных жилых и общественных зданиях либо на входе в комплексы малоэтажной жилой застройки устанавливаются коммутаторы сети абонентского доступа.

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